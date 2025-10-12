Pampita y Benjamín Vicuña celebraron juntos el cumpleaños de su hijo, Benicio: torta personalizada, familia ensamblada y una foto con Panam

Este domingo, Benicio, el hijo de Benjamín Vicuña y Carolina “Pampita” Ardohain cumplió 11 años y sus padres decidieron festejarlo a lo grande. Torta personalizada, familia ensamblada e invitados de lujo que llamaron la atención de los usuarios en redes sociales. La modelo se encargó de compartir todos los detalles del evento en el que homenajeó al menor de los hijos que tiene en común con el actor.

Cumpleaños de Benicio | Instagram

Así fue el cumpleaños de Benicio, el hijo de Pampita y Benjamín Vicuña

Este domingo, Pampita y Benjamín Vicuña se volvieron a ver las caras tras festejar juntos el cumpleaños de Benicio, el hijo más chico que tienen en común. El preadolescente, que cumplió 11 años, fue agasajado con un mega cumpleaños rodeado de sus padres, amigos, hermanos y familiares. El evento estuvo repleto de varios momentos que lo volvieron único. De acuerdo con las imágenes que difundió su madre en su cuenta personal de Instagram, la torta fue cien por ciento personalizada.

Torta de Benicio, hijo de Pampita y Benjamín Vicuña | Instagram

La decoración fue sencilla con un poco de chocolate que caía delicadamente en la parte superior hacia los bordes y con pequeñas trufas bañadas en chocolate. Asimismo, el broche de oro estuvo en un aplique donde se destacaron sus artistas favoritos: a la izquierda, boxeador Santiago Ponzibbio; en el centro, el streamer Spreen; y a la derecha, el cantante Milo J.

El festejo se llevó en un club, donde los invitados disfrutaron de un almuerzo estilo colonial dentro del quincho para resguardarse del clima adverso de la jornada. En las postales compartidas por la conductora de Los 8 Escalones del Millón se puede apreciar que una de las comensales era nada más ni nada menos que Panam, la reconocida animadora infantil. Aunque no se detalló si realizó alguna presentación artística, lo cierto es que la cantante se retrató junto al cumpleañero y su hijo Luca, de 13 años.

Panam con Benicio Vicuña y su hijo Luca | Instagram

También, se pudo observar la presencia de Anita Espasandín, quien acompañó al actor en este día tan especial para su amado y dejando plasmado el vínculo en completa armonía que los une como familia ensamblada. Pampita, por su parte, registró cada detalle para inmortalizar este grato recuerdo del clan.

Asimismo, no faltó el infaltable mega inflable para grandes y chicos. Allí, se lo puede apreciar al joven disfrutar junto a sus hermanos, su hermana Anita García Moritán y a su mamá, quien también se animó a subir al saltarín cobijando a su retoño. Bautista, Beltrán, la pequeña Ana y los amiguitos de Benicio cantaron todos juntos el feliz cumpleaños, mientras los actores acompañaron con palmas y a viva voz. Finalmente, el chico se regocijó se una tarde a puro fútbol en la cancha de césped sintético que ofrecía el lugar teniendo un momento a puro pelotazos, goles y risas.

Todas las imágenes quedaron registradas en la cuenta de Pampita y de los fandoms que siguen de cerca el crecimiento de los hermanos Vicuña. Cabe resaltar que, esta mañana, Benjamín Vicuña también se pronunció en la famosa red social de la camarita donde le brindó unas sentidas palabras a Benicio: “Gracias por enseñarnos a ser felices, a disfrutar de la vida como solo tú puedes hacerlo”, fue la frase que se destacó del extenso posteo.

NB