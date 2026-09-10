DUTRY®: textiles personalizados que buscan darle identidad a cada espacio

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Después de 26 años dentro del sistema corporativo, en 2020 Moni Salthú Dutry decidió cerrar un ciclo profesional y convertir su interés por los textiles de decoración en un proyecto propio. El diseño, la combinación de texturas, estampas y colores ya formaban parte de aquello que disfrutaba hacer para su casa y su familia.

Con formación en Marketing, desarrolló el proyecto desde una lógica online: registró DUTRY®, utilizando su segundo apellido como sello personal, abrió la tienda online, realizó muestras para validar los productos y comenzó a comercializarlos a través de redes sociales.

Calidad y personalización como diferencial

Desde sus comienzos, DUTRY se construyó sobre dos pilares: la calidad de los géneros y la personalización. La propuesta trabaja con algodones premium y diferentes tipos de lino, desde blends hasta lino 100% puro.

A su vez, los productos se realizan a medida, no solo en sus dimensiones. El trabajo parte de interpretar cada espacio y sus necesidades para desarrollar una propuesta textil particular. El objetivo es que cada cliente pueda encontrar identidad en el diseño pensado para su ambiente.

Con el tiempo, los asesoramientos comenzaron a ampliarse. De pedidos puntuales, la marca pasó a diseñar los textiles de espacios completos, casas enteras y también viviendas de playa o de fin de semana. Ese crecimiento, impulsado por la confianza de sus clientes, llevó a DUTRY a comenzar a trabajar, al año y medio de su creación, con el sector hotelero, arquitectos e interioristas.

Actualmente, la marca está comenzando a estampar sus propios géneros para toda la línea de mantelería y amplió el alcance de su tienda online, donde ya se pueden realizar compras con envíos al exterior. El próximo objetivo a corto plazo será otro paso en su desarrollo: abrir su propia boutique de textiles.

Moni Salthú Dutry

Celular: +549 291 5323498

Mail: [email protected]

Instagram: @msdutry

Sitio web: www.dutry.com.ar