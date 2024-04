CREDITO CARAS

Lorena, ¿cómo fueron los inicios de la marca?

La empresa surge en pandemia; por ese entonces me encontraba trabajando en relación de dependencia en una empresa y comencé a hacer en esa época, donde me encontraba más en casa, todo tipo de manualidades para decorar mi hogar; allí fui mostrándoselas a las personas más cercanas, los cuales me incitaron a comenzar a venderlas.

Al tiempo ya había creado y registrado mi marca, y todas las redes sociales para hacerla conocida.

En ese entonces empecé a ofrecer solo productos realizados con yute, de ahí surge el nombre Yutem Deco, alfombras, individuales, puff y demás productos realizados en yute.

¿Cómo superó la empresa la inestabilidad del país?

Al tiempo que se empezó a trabajar con yute, tuvimos el primer obstáculo: era un material importado y se cerraron las importaciones; por lo tanto tuvimos que empezar a probar otros materiales; pero esto nos enseñó que en épocas de inestabilidad no se puede depender de solo un material o producto. Ahí fuimos incorporando textiles con muy buena aceptación por parte de nuestros clientes.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Actualmente se incorporó a la línea de yute toda una línea textil tales como cortinas, mantas, alfombras de algodón y tejidas en telar, con el objetivo de abarcar otro sector y otra clientela.

Tenemos clientes tanto minoristas como mayoristas y en desarrollo una web solo para clientes mayoristas con el fin de agilizar el proceso de compra. Los clientes minoristas pueden adquirir todos nuestros productos en la tienda online que ya está vigente desde hace un tiempo y despachamos a todo el país.

¿Cómo proyectas a tu marca en el mediano plazo?

Confió Yutem Deco seguirá creciendo y se prevé también exportar a otros países todos nuestros productos, dado que hemos recibido consultas de varios países que les gustaría llevar los productos artesanales que muchas veces allá no se consiguen.

También proyectamos alquilar o construir otro espacio de almacenamiento con el fin de mejorar la logística y tiempos de despacho de nuestras ventas.

Por ultimo también abrir un local de deco para todas aquellas personas que les gusta ver o tocar los productos.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Tres siglas nos diferencian, las tres B: bueno, bonito y barato.

Porque vendemos a precios inmejorables, una variedad de productos que se destacan por su calidad. También largamos muchas promociones con dos o tres productos, los famosos combos a precios que no se pueden creer.

Datos de contacto:

Instagram:@yutem.deco

WhatsApp: 2342-480217

Mail: [email protected]

Tienda Online: https://www.yutemdeco.com.ar/