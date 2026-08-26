Alejandra López: una trayectoria dedicada a transformar personas, potenciar equipos y organizaciones con impacto positivo

Alejandra construyó un recorrido profesional que combina educación, comunicación, gestión de personas y desarrollo organizacional. Durante más de diez años trabajó en sectores como gastronomía, industria vitivinícola, petróleo, minería e industria, donde lideró proyectos vinculados con Capital Humano, cultura, comunicación institucional, gestión del cambio y formación de equipos.
Su experiencia también se extendió a los medios de comunicación de Mendoza, con participación en radio y televisión. Desde esos espacios se consolidó como referente en la comunicación de técnicas y procesos de mejora continua aplicados al desarrollo personal y profesional, el liderazgo y el fortalecimiento de equipos.
Una mirada integral para cada desafío
Uno de sus diferenciales es la combinación de Project Management, comunicación, coaching, PNL, psicología positiva organizacional, mindfulness y experiencia empresarial. Su metodología parte de escuchar y diagnosticar cada situación para diseñar estrategias adaptadas a las necesidades de cada cliente.
En contextos atravesados por la incertidumbre y la transformación tecnológica, identifica una oportunidad concreta: convertir los cambios en crecimiento. Para eso, trabaja sobre culturas más humanas, liderazgos conscientes, equipos comprometidos y proyectos gestionados de manera efectiva.
Nuevos proyectos y desafíos
Como Project Manager, lidera proyectos de libros y actualmente ocupa un cargo de liderazgo en comunicación y cultura, donde promueve personas y equipos más conscientes y productivos. A su vez, continúa desarrollando nuevas consultorías vinculadas con el diseño y ejecución de proyectos, liderazgo, cultura y desarrollo de equipos.
De cara al futuro, busca ampliar este acompañamiento a profesionales, emprendedores y organizaciones que tengan una idea valiosa y necesiten convertirla en un proyecto viable, diferencial y con impacto real.
Instagram: @alelopezcoach
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