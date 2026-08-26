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Alejandra López: una trayectoria dedicada a transformar personas, potenciar equipos y organizaciones con impacto positivo

Con una trayectoria que comenzó en la educación y se expandió hacia la comunicación, la gestión de personas y el desarrollo organizacional, acompaña a profesionales, líderes y empresas en procesos de transformación y crecimiento.

Alejandra López
Alejandra López | CONTENT CARAS LIKE
CONTENT CARAS LIKE

Alejandra construyó un recorrido profesional que combina educación, comunicación, gestión de personas y desarrollo organizacional. Durante más de diez años trabajó en sectores como gastronomía, industria vitivinícola, petróleo, minería e industria, donde lideró proyectos vinculados con Capital Humano, cultura, comunicación institucional, gestión del cambio y formación de equipos.

Su experiencia también se extendió a los medios de comunicación de Mendoza, con participación en radio y televisión. Desde esos espacios se consolidó como referente en la comunicación de técnicas y procesos de mejora continua aplicados al desarrollo personal y profesional, el liderazgo y el fortalecimiento de equipos.

Una mirada integral para cada desafío

Uno de sus diferenciales es la combinación de Project Management, comunicación, coaching, PNL, psicología positiva organizacional, mindfulness y experiencia empresarial. Su metodología parte de escuchar y diagnosticar cada situación para diseñar estrategias adaptadas a las necesidades de cada cliente.

En contextos atravesados por la incertidumbre y la transformación tecnológica, identifica una oportunidad concreta: convertir los cambios en crecimiento. Para eso, trabaja sobre culturas más humanas, liderazgos conscientes, equipos comprometidos y proyectos gestionados de manera efectiva.

Nuevos proyectos y desafíos

Como Project Manager, lidera proyectos de libros y actualmente ocupa un cargo de liderazgo en comunicación y cultura, donde promueve personas y equipos más conscientes y productivos. A su vez, continúa desarrollando nuevas consultorías vinculadas con el diseño y ejecución de proyectos, liderazgo, cultura y desarrollo de equipos.

De cara al futuro, busca ampliar este acompañamiento a profesionales, emprendedores y organizaciones que tengan una idea valiosa y necesiten convertirla en un proyecto viable, diferencial y con impacto real.

Alejandra López

Instagram: @alelopezcoach
Celular: +54 9 2613 83 6193
Mail: [email protected]

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