Valeria Alvo: psicología, autoestima y prevención como herramientas para acompañar a las personas

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Valeria Alvo se recibió de psicóloga en la Universidad Católica de Cuyo en 2009 y, desde entonces, construyó un recorrido profesional que la llevó por distintos ámbitos de la psicología. La práctica clínica ocupa un lugar central en su trayectoria, especialmente en el abordaje de problemáticas vinculadas con la autoestima, los vínculos, las emociones y la violencia de género.

Uno de los momentos significativos de su carrera fue comenzar a desempeñarse como perito de oficio del Poder Judicial de San Juan. Esta experiencia la impulsó a continuar su formación y actualmente cursa la Especialización en Psicología Jurídica en la Universidad Nacional de Córdoba. Además, comenzó la carrera de Abogacía con el objetivo de continuar ampliando sus herramientas profesionales.

Una psicología que también sale del consultorio

Para Valeria, la psicología puede trascender el espacio clínico y convertirse en una herramienta de prevención y acompañamiento para la comunidad. Por eso, además de su trabajo profesional, desarrolla talleres, charlas y contenidos en medios de comunicación y redes sociales.

Su diferencial se encuentra, según explica, en combinar formación profesional, experiencia y sensibilidad humana. La ética, la responsabilidad, la escucha, la empatía, el respeto y el compromiso son valores que busca sostener en cada uno de los ámbitos en los que se desempeña.

En este sentido, considera fundamental acercar la salud mental a la vida cotidiana mediante información clara y comprensible, sin perder rigurosidad profesional. También destaca la importancia de trabajar desde la prevención, entendiendo que pedir ayuda no debería ser una decisión reservada únicamente para los momentos de mayor sufrimiento.

Autoestima y violencia de género

Uno de los proyectos más importantes de esta etapa es su libro Hasta volver a mí, dedicado a la autoestima y a la recuperación de mujeres que atravesaron situaciones de violencia de género.

La obra representa una forma de transformar años de experiencia profesional en una herramienta que pueda acompañar a otras personas. Dentro de esta temática, destaca la necesidad de reconocer aquellas violencias que no dejan marcas visibles, como el control, la manipulación, la desvalorización, el aislamiento y otras formas de violencia psicológica.

De cara al futuro, busca continuar profundizando su trabajo en autoestima y violencia de género, además de generar nuevos talleres, espacios de prevención y actividades comunitarias.

Su objetivo es integrar cada vez más sus diferentes espacios profesionales: la clínica, la Psicología Jurídica, la prevención, la docencia y la comunicación. Desde cada uno de ellos, sostiene una misma premisa: que la psicología pueda ayudar a comprender lo que una persona está viviendo, recuperar sus propios recursos y volver a encontrarse consigo misma.

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