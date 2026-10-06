Andrea Falcón: una mirada sobre el neurodesarrollo que integra ciencia, familia y acompañamiento

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Andrea Falcón es Licenciada en Fonoaudiología, egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con orientación neurolingüística. A lo largo de su recorrido profesional, orientó su formación y práctica hacia el acompañamiento de niños con desafíos en el neurodesarrollo, especialmente aquellos dentro del espectro autista.

Un punto importante en su trayectoria fue su formación en programas internacionales como Hanen y Project ImPACT, experiencias que transformaron su manera de comprender el abordaje terapéutico. Actualmente coordina el Equipo Interdisciplinario ALAS, dicta cursos de formación para profesionales sobre intervención temprana y participa como conferencista en espacios de capacitación profesional.

El rol de las familias en el desarrollo infantil

Su enfoque busca integrar la evidencia científica con un acompañamiento humano, individualizado y centrado en las familias. Desde esta perspectiva, considera a padres y cuidadores como protagonistas fundamentales del desarrollo infantil y promueve intervenciones mediadas por las familias.

El objetivo es brindarles estrategias que puedan incorporar en la vida cotidiana para favorecer la comunicación, el lenguaje y la participación social de los niños. Su trabajo se sostiene sobre cuatro pilares: el respeto por la neurodiversidad, la ética profesional, la actualización científica y el trabajo interdisciplinario.

Entre los principales desafíos de su ámbito profesional, Andrea señala la necesidad de transformar la mirada tradicional sobre el autismo y avanzar hacia prácticas que contemplen las particularidades, fortalezas y necesidades de apoyo de cada persona. También destaca la importancia de facilitar el acceso a intervenciones tempranas de calidad y fortalecer la participación familiar.

De cara al futuro, busca continuar consolidando su equipo como un espacio de atención interdisciplinaria, formación e innovación, además de profundizar la difusión del conocimiento científico y la capacitación de profesionales. También participa en proyectos de investigación vinculados con las intervenciones mediadas por padres.

Su propósito es contribuir a que cada vez más familias y profesionales accedan a herramientas que favorezcan el neurodesarrollo infantil y contribuyan a mejorar la calidad de vida.

Datos profesionales

Lic. Andrea Melina Falcón

Licenciada en Fonoaudiología – UBA

MN 8690 | MP 4598

Coordinadora del Equipo Interdisciplinario ALAS

Instagram: @lic.andreafalcon