María Vázquez apostó por el estilo boho chic: falda terracota, camisa blanca y accesorios de inspiración ecuestre

María Vázquez consolidó su posición como el máximo referente de la moda ecuestre, fusionando la sofisticación campestre con la alta costura de una manera orgánica. Su capacidad para transformar prendas tradicionales del entorno rural en verdaderos manifiestos urbanos la define como una creadora de tendencias nata. En cada una de sus apariciones, demuestra que el vestir de campo puede ser sinónimo de elegancia contemporánea y vanguardia.

En esta oportunidad, la conductora volvió a cautivar a sus seguidores al presentar una propuesta centrada en el estilo boho chic. Al amalgamar texturas fluidas y tonos terrenales con la rigidez sofisticada de accesorios de campo, logró un equilibrio perfecto entre audacia y romanticismo.

María Vázquez

Boho chic y ecuestre: la apuesta de María Vázquez, ideal para un día de campo

Durante la esperada Final del Abierto de Polo de Hurlingham 2026, María Vázquez impactó en los palenques con un estilismo que se convirtió en cátedra de moda al aire libre. La pieza central del conjunto fue una impactante falda larga plisada en un vibrante tono terracota que aportaba un movimiento liviano, romántico y lleno de frescura. Para equilibrar la intensidad de la falda, seleccionó una clásica camisa blanca de escote abierto y detalles de encaje, coronada de manera magistral por una campera de gamuza en tono camel de calce holgado. La impronta campera se consolidó mediante la inclusión de un cinturón ancho de cuero con una importante hebilla ovalada, recurso ideal para enmarcar la silueta y rendir homenaje a las tradiciones del entorno ecuestre, en un look más ligado al boho chic.

Boho chic y ecuestre: la apuesta de María Vázquez, ideal para un día de campo

Este atuendo trascendió las tribunas y se transformó en un verdadero ícono de fusión de dos estéticas que parecen correr por carriles separados. Al amalgamar la libertad del estilo boho chic, más ligado al gipsy chic, con la rigurosidad de los códigos de la moda hípica, demostró que la sofisticación de campo no exige rigidez. Detalles minuciosos como el imponente layering de collares tejidos y con dijes, los anteojos de sol XL de impronta setentera y los brazaletes gruesos terminaron por definir el concepto. Con este acierto, la empresaria redefinió el guardarropa de polo e impuso una nueva impronta donde la pasión gauchesca y el espíritu bohemio conviven en perfecta armonía.

Boho chic y ecuestre: la apuesta de María Vázquez, ideal para un día de campo

El estilo de María Vázquez: la fusión entre la vida ecuestre y el boho chic

Para entender el estilo único y arriesgado de María Vázquez, vale la pena definir algunos de los conceptos que más enamoran en la industria de la moda elegante. Por un lado, el estilo boho chic se caracteriza por su espíritu libre, romántico y relajado, donde predominan las siluetas fluidas, los textiles livianos, y las tonalidades tierra combinadas con acentos vibrantes . Es una estética que celebra la comodidad, el movimiento y la superposición de texturas artesanales. Por otro lado, el estilo ecuestre encarna la sofisticación tradicional del campo y la hípica, regido por la rigidez del cuero de alta calidad, las líneas estructuradas, las botas de montar, los blazers entallados y una paleta de colores neutros. Es un código vestimentario que evoca nobleza, pulcritud y un lujo clásico ligado a las actividades al aire libre.

La genialidad de María Vázquez radica en su capacidad innata para amalgamar estos dos mundos aparentemente opuestos en una propuesta visual completamente armónica. Ella no teme romper con la estructura tradicional de la vestimenta hípica; en su lugar, utiliza elementos robustos de impronta campera, como el cuero y la gamuza, para anclar y dar carácter a prendas sumamente vaporosas y románticas. Al combinar la solidez y los accesorios del universo campestre con la liviandad, los estampados florales y el desparpajo de los detalles bohemios, la modelo logra un equilibrio perfecto. Su fórmula se convierte en un sello personal constante que democratiza la moda rural y demuestra que la elegancia contemporánea reside en la audacia de fusionar opuestos.

El estilo de María Vázquez: la fusión entre la vida ecuestre y el boho chic

María Vázquez demostró una vez más por qué es el máximo referente de la moda ecuestre. Al apostar por un impecable estilo boho chic compuesto por una llamativa falda terracota, una camisa blanca y accesorios de inspiración ecuestre, la empresaria consolidó una propuesta vanguardista, sofisticada e ideal para marcar tendencia.

A.E