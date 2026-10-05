Entramos a la casa de Maru Botana en Buenos Aires: alfombra campestre, juego de colores y araña llena de cristales

Encontrar el equilibrio justo entre la modernidad y los recuerdos acumulados a lo largo de los años no siempre resulta sencillo, pero en el hogar de Maru Botana este desafío se resuelve con naturalidad y simpleza. Hace un tiempo, la cocinera sintió que su casa necesitaba una vuelta de tuerca, una actualización que acompañara el paso del tiempo sin borrar las vivencias familiares. Con la ayuda de profesionales en decoración, encaró una transformación que apostó por sumar texturas, reacomodar la iluminación y combinar objetos nuevos con aquellos tesoros que ya formaban parte de la casa. Lejos de buscar una "estética de revista", el propósito principal consistió en armar un espacio pensado para vivirse a pleno todos los días, donde cada rincón cuenta una historia y refleja la alegría que caracteriza a su dueña.

Maru Botana mostró la renovación de su casa

Maru Botana: Un living con impronta rústica y calidez hogareña

El recorrido principal en el living, uno de los principales sectores elegido por Maru Botana para renovar por completo la energía del lugar. En el centro se destaca una alfombra de cuero con textura campestre que dialoga de manera directa con una robusta mesa ratonera de madera y piedra.

Los sillones amplios en tonos neutros invitan al descanso absoluto, mientras los detalles de iluminación juegan un papel fundamental para generar un clima íntimo. La chimenea de mampostería, coronada por un cuadro clásico y pequeños objetos decorativos, aporta un toque tradicional que respeta la historia previa de la casa.

Maru Botana apostó por una alfombra campestre

A pocos metros del sector de estar, el comedor principal de Maru Botana se integra visualmente mediante una gran mesa de madera clara rodeada de sillas cómodas que suman textura al ambiente. Sobre este espacio se lucen arañas colgantes llenas de cristales que reflejan la luz natural proveniente de los amplios ventanales orientados hacia el jardín verde. La propuesta prioriza materiales nobles como el lino y la madera, logrando una atmósfera equilibrada donde conviven elementos modernos con piezas de impronta clásica que la familia disfruta cada día en las reuniones numerosas.

Maru Botana priorizó la iluminación

Vivir la casa: funcionalidad y estilo por Maru Botana

Los espacios de recepción y el sector de galería conectan el interior con el exterior mediante fibras naturales, lámparas colgantes de red y muebles funcionales. De este modo, la reconocida pastelera logra actualizar su vivienda en Buenos Aires manteniendo el calor de hogar donde sus hijos y amigos comparten la rutina diaria. Cada rincón refleja una personalidad alegre, dinámica y familiera, demostrando que el buen gusto puede ir de la mano de la practicidad y el uso real de cada metro cuadrado.

Maru Botana también hizo cambios en el exterior

Entre grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), risas con sus compañeros y exigentes devoluciones a los participantes, Maru Botana encuentra en su casa de Buenos Aires el cable a tierra perfecto para descansar, recargar energías y seguir adelante con sus múltiples proyectos.