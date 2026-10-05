Joaquin Levinton enfrentó a la prensa y habló por primera vez de la denuncia en su contra: “No soy yo el mediático”

Este lunes 6 de octubre, Joaquín Levinton retomó sus compromisos laborales y regresó a las grabaciones de Es mi sueño (El Trece). A su llegada, el cantante fue abordado por un numeroso grupo de fanáticos y periodistas que lo esperaban en el ingreso de Kuarzo Entertainment, productora del ciclo. Allí, el cantante se mostró amable con la prensa y respondió algunas preguntas sobre su situación judicial, luego de la denuncia en su contra.

La palabra de Joaquín Levinton ante la denuncia en su contra

Esta tarde, Joaquín Levinton fue abordado por un móvil de Primicias Ya (América TV), el ciclo conducido por Marina Calabró y Luis Ventura, donde se enfrentó a las preguntas de la prensa. En medio del momento judicial que atraviesa, el músico se refirió al apoyo que recibió de sus seguidores y aseguró que el cariño de la gente es fundamental para poder continuar con su vida.

Joaquín Levinton | Instagram

“Muchísimas gracias. Realmente, de corazón, se lo vuelvo a decir, muchísimas gracias al apoyo de la gente”, expresó. En este marcó, contó que poder trabajar y hacer sus cosas con normalidad y recibir muestras de afecto lo ayuda a sobrellevar la situación. “Para mí poder salir a la calle y hacer mi vida normalmente, absolutamente, sacar a pasear al perro a la mañana y que todos me digan: ‘Aguante Joaquín, te apoyamos’, es lo que importa”, relató.

Joaquín Levinton se refirió al proceso judicial

En ese sentido, Joaquín Levinton recordó su trayectoria y explicó que siempre buscó llevar alegría a través de su música. “Yo hace 30 años que hago música para alegrar a la gente y crear una buena onda, y lo mismo es lo que vengo a hacer acá cuando trato de divertir y alegrar a las personas”, sostuvo.

Consultado sobre cómo continuará la situación judicial y si había hablado con sus abogados, el músico evitó profundizar públicamente. “Lo que pasa, chicos, no es para ser mediático una cosa así. En el juzgado se lo siguen los abogados, pero no soy yo el mediático, ¿entendés? Yo no tengo interés en hacer eso”, explicó. Finalmente, remarcó la seriedad del proceso y dejó en claro que prefiere que el tema avance por la vía judicial. “Considero que la acusación es muy seria y eso merece seriedad”, concluyó.

Durante su regreso a las grabaciones, Joaquín Levinton mantuvo una postura de cautela y evitó profundizar públicamente sobre la causa, dejando el seguimiento del proceso en manos de sus abogados. Sin desmerecer la denuncia en su contra y remarcando la seriedad del caso, el cantante sostuvo su derecho a defenderse y eligió transitar la situación por la vía judicial, lejos de la exposición mediática.