Lejos de la televisión, el nuevo negocio de la periodista Karin Cohen

Karin Cohen es una de las figuras más respetadas del periodismo televisivo argentino, construyendo una carrera sólida frente a las cámaras. Durante décadas, condujo los principales noticieros de señales líderes, ganándose el afecto del público. Su profesionalismo le permitió consolidar una fuerte presencia en redes sociales, donde interactúa activamente con miles de seguidores que valoran su mirada comunicativa.

Sin embargo, en los últimos años, la conductora decidió expandir sus horizontes profesionales más allá del ecosistema tradicional de los medios masivos. Con una visión emprendedora, Cohen apostó por diversificar sus proyectos laborales hacia el ámbito del bienestar espiritual y mental. Esta transición demostró que su talento trasciende la pantalla chica para conectar con las audiencias desde espacios mucho más humanos, independientes y personales.

Los trabajos de Karin Cohen

Los trabajos en la televisión de Karin Cohen

Los primeros pasos de Karin Cohen en la pantalla chica se dieron luego de graduarse como locutora en el ISER y licenciarse en Comunicación Social en la UBA. Su debut televisivo formal ocurrió en CVN, el primer canal de noticias de la Argentina, un espacio clave que funcionó como el gran trampolín para su carrera en los medios masivos. Rápidamente, su naturalidad y rigor periodístico llamaron la atención de las principales señales aéreas, permitiéndole dar el salto hacia canales de mayor envergadura como América TV.

La consagración definitiva llegó al ponerse al frente de los noticieros más vistos del país. Su labor en Canal 9 y, posteriormente, su participación fundacional durante el primer año de emisión de C5N, la consolidaron como una periodista creíble y sumamente respetada. A lo largo de su trayectoria, también lideró con gran solvencia la edición matutina de los servicios informativos de la Televisión Pública, un rol que reafirmó su estatus institucional dentro del periodismo nacional. Su estilo empático pero firme para comunicar la actualidad la convirtió en una de las caras más familiares y queridas del ámbito informativo.

Su actualidad en la televisión demuestra su vigencia y capacidad de adaptación a diferentes formatos. Tras conducir el reconocido magazine de actualidad Todas las tardes en El Nueve, ciclo del cual se despidió de forma emotiva, Cohen diversificó su presencia en la grilla actual. Conduce el programa Pausa por la señal de Bravo TV, y se sumó al aire de Canal 26 liderando un dinámico ciclo diario de noticias. De este modo, equilibra la rigurosidad de la información en vivo con una faceta televisiva mucho más conectada con el bienestar y la autenticidad. De esta misma manera, decidió explorar un negocio más allá de la televisión, y sorprendió con su nueva apuesta.

Karin Cohen y la televisión

Lejos de las cámaras, el sound healing: el nuevo trabajo de Karin Cohen

El nuevo e innovador emprendimiento de Karin Cohen se llama Kuma, un proyecto personal que nació como un espacio diseñado para concentrar toda su actividad como facilitadora de viajes sonoros . Según describe la propia conductora, este canal independiente fue creado con la firme intención de ofrecer calma profunda a las personas a través del poder de su propia voz y el uso terapéutico de los sonidos.

El nombre elegido posee un significado profundo y cargado de simbolismo; proviene del griego, donde significa onda, y evoca de manera directa el movimiento continuo y suave de la ola de mar. Para Karin, este concepto representa un fluir constante que se mueve abajo y arriba, tanto en la superficie como en la profundidad, buscando conectar con la naturaleza bella y contradictoria que habita en cada ser humano para alcanzar un estado de consciencia plena.

Kuma, el nuevo negocio de la periodista Karin Cohen

El eje central sobre el cual se edifica este espacio es el sound healing o sanación con sonido, una disciplina que utiliza las vibraciones sonoras para restaurar el equilibrio físico, mental y emocional. Funciona bajo la premisa de que todo en el universo se encuentra en constante vibración; mediante el uso de instrumentos específicos de alta frecuencia y la guía de la palabra, se induce al cerebro a estados de meditaciones profundas y relajación. Estas frecuencias armónicas ayudan a reducir los niveles de estrés, desbloquear tensiones acumuladas y promover herramientas de autoconocimiento.

De este modo, y tras haber estudiado la disciplina, la periodista consolida un rol completamente renovado, transformándose en una guía de bienestar que utiliza la vibración sonora para reparar el cuerpo y el espíritu. Kuma se vuelve una nueva apuesta para ella y sus seguidores, donde busca explorar la espiritualidad, alejada de las cámaras y de la mediatización de su vida.

Kuma, el nuevo negocio de la periodista Karin Cohen

El camino emprendido por Karin Cohen demuestra que el talento y la capacidad de conectar con el público pueden trascender cualquier pantalla. Su evolución profesional nos enseña que es posible reinventarse con éxito. Así, lejos de la televisión, el nuevo negocio de la periodista se consolida como un refugio de paz que resignifica su rol como comunicadora. A través de Kuma, la conductora no solo comparte su voz desde un lugar diferente, sino que ofrece una valiosa herramienta de sanación y bienestar para una comunidad que la acompaña incondicionalmente en cada nueva faceta.

A.E