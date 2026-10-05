Maulu Indumentaria: la marca de ropa urbana que transforma la moda juvenil en Jujuy

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Lucila, Mauro, ¿cuál es la propuesta a través de Maulu Indumentaria?

Es un local de ropa urbana streetwear unisex donde se encuentra lo último en tendencia, buscando marcar un nuevo concepto de moda y estilo. Apunta principalmente al segmento de niños, jóvenes y adolescentes.

¿Cómo nació este proyecto?

Maulu fue creado el 15 de abril de 2023. En ese momento nos animamos a emprender muy entusiasmados con la idea de ser nuestros propios jefes y diseñar algo totalmente novedoso en el mundo de la indumentaria.

¿Cómo dieron los primeros pasos en el mercado?

Empezamos creando nuestras páginas en Instagram y Facebook, y después sumamos TikTok. Ahí publicábamos todos nuestros productos con la idea de sumar seguidores y clientes. ¡Nuestro primer pedido fue de apenas ocho buzos! Cuando nos empezaron a llegar las primeras ventas, coordinábamos puntos de encuentro y hacíamos los envíos a domicilio. Por otra parte, participamos activamente en ferias de emprendedores para ganar visibilidad, exponer nuestras prendas y captar un nuevo público.

¿De qué manera lograron potenciar su comunidad digital?

Al abrir las cuentas empezamos desde cero, pero como equipo eso nos motivó día a día a trabajar con mucha energía para producir el mejor contenido posible y crecer de a poco. Con el paso del tiempo, entendimos la gran relevancia que tienen las redes sociales en la actualidad: son una herramienta clave que nos permite vender con mayor facilidad y llegar a nuevos clientes.

Sabemos lo fundamental que es el marketing; por eso aplicamos diferentes estrategias de venta creando contenido entretenido e informativo para nuestro público, nuevos seguidores y futuros clientes. En el último tiempo, logramos llegar a más lugares, alcanzando un gran crecimiento y el reconocimiento de nuestra página.

¿Cómo fue la llegada al local físico?

En diciembre de 2024 abrimos nuestro primer local, dando inicio a la venta comercial formal. Un año después, decidimos mudarnos a una zona estratégica en el centro de la capital jujeña, apostando por un espacio más grande y renovado para brindarles mayor comodidad a nuestros clientes. Actualmente, también realizamos envíos a todo el país a través de nuestras redes, donde compartimos nuestro catálogo para que cada persona pueda elegir sus productos.

⁠ Maulu Indumentaria

Galería Centro Necochea 251, Local 61 Planta Alta – Jujuy Capital

Instagram: @maulu.indumentaria

Tiktok: @maulu.indumentaria1

WhatsApp: 3883394534

Facebook: Maulu Indumentaria

Horarios de atención: de lunes a sábados de 10:30 a 13:00 y 18:00 a 21:30.