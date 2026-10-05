La emoción de Antonela Roccuzzo al ver el homenaje que le hicieron a Lionel Messi frente al Monumento a la Bandera

Mañana Lionel Messi jugará su último partido con la selección argentina, un momento que marcará el cierre de una etapa que atravesó buena parte de su vida. La despedida también encuentra a Antonela Roccuzzo cerca del futbolista, como ocurrió durante gran parte de su recorrido con la camiseta albiceleste.

Antonela Roccuzzo siempre ha estado al lado de Lionel Messi

Desde los primeros años del delantero con la Selección hasta la consagración que llegó después de varias derrotas, la empresaria fue testigo de un camino que tuvo momentos de frustración, cambios y grandes celebraciones. Ahora, frente al final de ese recorrido, la rosarina volvió a acompañar al capitán en la previa de una jornada que quedará marcada en la historia del fútbol argentino.

Antonela Roccuzzo y el homenaje a Lionel Messi en Rosario

Con el último partido de Messi cada vez más cerca, Antonela Roccuzzo volvió a compartir en sus historias de Instagram un gesto relacionado con el futbolista. La creadora de contenido reposteó una fotografía del homenaje que le realizaron al capitán frente al Monumento a la Bandera, uno de los lugares más representativos de su ciudad natal.

Antonela Roccuzzo reaccionó al homenaje de Lionel Messi

Poco después, también mostró la camiseta especial que utilizará el capitán durante su último encuentro con la selección argentina. La imagen estuvo acompañada por un emoji de ojos llenos de lágrimas, una pequeña señal que reflejó su emoción frente al momento que está por atravesar la familia.

Antonela, presente durante toda la historia de Messi con la Selección

Antonela Roccuzzo acompañó a Lionel Messi a lo largo de las distintas etapas de su recorrido con el seleccionado nacional. Estuvo cerca durante los años en los que el futbolista todavía buscaba conseguir un título con el equipo nacional, pero también durante los momentos más difíciles, cuando las derrotas en las finales y las críticas que recibía se convirtieron en parte de su historia con la camiseta albiceleste.

La emoción de Antonela Roccuzzo ante el último juego de Lionel Messi

Con el paso del tiempo, ese recorrido cambió por completo. La Copa América 2021 marcó el primer gran título de Messi con la Selección mayor y luego llegaron la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar y la Copa América 2024. La empresaria también estuvo presente durante esa etapa de consagración, acompañándolo mientras la familia atravesaba los viajes y las distintas competencias que marcaron los últimos años de su carrera internacional.

El mensaje de Antonela cuando Messi anunció su despedida

Cuando Lionel Messi anunció el final de su ciclo con la Selección, Antonela Roccuzzo también tuvo un gesto público para acompañar esa decisión. A través de sus redes sociales, le dedicó un extenso mensaje en el que expresó el orgullo que sentía por el camino recorrido y por todo lo que había atravesado junto a él.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi junto a sus hijos

En aquella publicación, destacó especialmente haberlo visto sufrir, caer y levantarse hasta cumplir sus sueños. También hizo referencia a Thiago, Mateo y Ciro, sus tres hijos, y al hecho de que ellos crecieron viendo a su papá luchar por sus objetivos sin rendirse. Ahora, con el último partido a la vuelta de la esquina, Antonela Roccuzzo volvió a ocupar ese lugar de acompañamiento y compartió la emoción de una despedida que también tiene una fuerte conexión con Rosario. Así, mientras Lionel Messi se prepara para su último partido con la Selección, ella vuelve a estar presente en uno de los momentos más significativos de su historia con la camiseta argentina.