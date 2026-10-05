La nueva vida de Fernando Ranuschio, el papá de los hijos de Ana Paula Dutil: de modelo y gestor inmobiliario a terapeuta holístico

Atrás quedaron las exigencias de las pasarelas y el ritmo acelerado de las grandes ciudades. Fernando Ranuschio —el papá de Teo y Noé, los hijos mayores de la exmodelo Ana Paula Dutil— eligió un cambio rotundo para enfocarse en la sanación interior y las energías sutiles, logrando una transformación personal que hoy acapara miradas y sorprende a quienes lo conocieron en su etapa más mediática.

Fernando Ranuschio y su cambio de vida

Fernando Ranuschio: Del modelaje a los negocios y el universo holístico

En los años noventa, Fernando Ranuschio ocupaba un lugar destacado en el mundo de la moda y trabajaba con una de las agencias más importantes del país, Dotto Models, protagonizando campañas gráficas, desfiles y participó de la novela "90-60-90". Sin embargo, con el correr del tiempo, su camino tomó rumbos diversos que incluyeron el sector corporativo y los negocios inmobiliarios, un ámbito comercial en el que continuó activo.

Lejos de conformarse con la rutina tradicional de oficinas y contratos, su curiosidad intelectual y emocional lo llevó a explorar el terreno de las terapias alternativas. Decidió formarse formalmente como consultor de "Tachyon Energy", una disciplina vanguardista orientada a trabajar con la energía del Punto Cero para potenciar la salud física, mental y emocional. Hoy en día, equilibra sus actividades inmobiliarias con este costado terapéutico, ofreciendo herramientas de armonización y acompañando a otras personas en sus propios procesos de autoconocimiento y liberación de bloqueos cotidianos.

El presente de Fernando Ranuschio y la buena relación con Ana Paula Dutil

Si uno recorre con atención su cuenta de Instagram, se descubre a un hombre relajado que comparte su día a día rodeado de absoluta tranquilidad, verde y animales. En su feed publica postales de su rutina campestre, donde sorprende con actividades poco habituales para el estereotipo urbano, como esquilar ovejas con total naturalidad o disfrutar de largas jornadas al aire libre en las sierras.

Fernando Ranuschio con Teo y Noé, los hijos con Ana Paula Dutil

Sus publicaciones transmiten una gran simplicidad y cercanía con sus seguidores. Además, un detalle que no pasa desapercibido es la excelente relación que mantiene con Ana Paula Dutil. La exmodelo suele dejar "likes" en sus posteos. Sobre este vínculo familiar de respeto, la actriz lo confirmó en el streaming Blender con Pamela David: "Lo quiero mucho, tengo muy buena relación, es un padrazo". Y también dijo: "El amor se transformó porque hoy nos seguimos queriendo".

Fernando Ranuschio esquilando en pleno aire libre

Instalado en un entorno apacible y con la mira puesta en el bienestar integral, el terapeuta holístico demuestra que siempre resulta posible barajar y dar de nuevo. Combinando su experiencia en los negocios con su profunda vocación por las terapias holísticas, Fernando Ranuschio logró estructurar una vida sumamente auténtica, conectada con la tierra, alejada del ruido de los medios tradicionales y centrada en el crecimiento espiritual constante.