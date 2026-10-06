Counseling y Budismo Laico: dos maneras de estar en el mundo que se nutren entre sí

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A primera vista, el Counseling y el Budismo Laico pueden parecer caminos diferentes. Uno nace como una disciplina profesional de ayuda; el otro, como una manera de transitar la experiencia humana. Al acercarlos, aparece un territorio compartido: ambos nos invitan a habitar la vida en presencia.

No se trata de mezclarlos, sino de reconocer que, conservando su identidad, pueden dialogar y enriquecerse mutuamente.

Counseling: una disciplina de la que poco se sabe y mucho se dice

El Counseling es una relación de ayuda profesional que facilita un encuentro entre dos personas que co-crean un espacio de escucha, cuidado y comprensión, para construir juntas una manera posible de transitar aquello que está sucediendo.

Su campo es la experiencia humana existencial que forma parte del hecho mismo de estar vivos. Tiene incumbencias propias y límites bien definidos, sin involucrarse con diagnósticos ni patologías. Integra aportes de la filosofía, la psicología, la educación, la sociología y la antropología con la intención de asistir a las personas en su proceso de desarrollo y despliegue de sus condiciones potenciales. Un trabajo interdisciplinario es posible, si cada disciplina conoce, honra y respeta su territorio y el de las demás.

Budismo cotidiano, una práctica de todos los días

Cuando hablamos de budismo, solemos imaginar algo lejano y largas horas de meditación. Sin embargo, existe otra manera de acercarnos a sus enseñanzas, mucho más simple y cotidiana, a partir de la experiencia consciente.

Nos invita a observar qué sucede en nosotros frente a lo que vivimos y qué ocurre cuando dejamos que la experiencia nos habite.

La práctica no necesita un templo ni requiere apartarnos de nuestra vida. Puede suceder mientras trabajamos, conversamos o lavamos los platos.

Practicamos cuando hacemos una pausa, reconocemos una emoción sin rechazarla, observamos un pensamiento o aceptamos que algo cambió. Se trata de relacionarnos de otra manera con aquello que forma parte de estar vivos.

Dos miradas que me complementan con una misma intención

Siento que el Counseling me ofrece el marco profesional para acompañar a otro, con escucha activa, sin juicios ni la pretensión de saber qué necesita la otra persona.

El Budismo Laico me aporta una manera de estar con la experiencia, con presencia, aceptación y disponibilidad al observar lo que aparece sin rechazarlo, querer explicarlo o transformarlo.

Clr. Natalia Martin Abib

Ig: @maitri.centro.terapeutico