Antes de cambiar de crema, revisa tu alimentación

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La piel es el órgano más grande del cuerpo y refleja muchos procesos internos. Cuando la alimentación es pobre en nutrientes o está basada principalmente en alimentos ultraprocesados, azúcares refinados y grasas de mala calidad, pueden aparecer señales visibles: piel opaca, brotes de acné en la adultez, mayor sensibilidad o tendencia a la inflamación.

Esto ocurre porque la piel necesita una variedad de nutrientes para mantener su estructura, su hidratación y su capacidad de reparación.

Los alimentos ricos en antioxidantes —como frutas, verduras y algunos frutos secos— ayudan a combatir el estrés oxidativo que acelera el envejecimiento cutáneo. Las grasas saludables presentes en alimentos como palta, las semillas o el aceite de oliva contribuyen a mantener la barrera cutánea, algo fundamental para evitar la deshidratación y la irritación.

También es importante considerar el impacto del exceso de azúcares y harinas refinadas. Cuando se consumen en grandes cantidades pueden favorecer procesos inflamatorios en el organismo y alterar el equilibrio hormonal, dos factores que con frecuencia se relacionan con el acné adulto o con cambios en la calidad de la piel.

Otro aspecto clave es la salud digestiva. El intestino cumple un rol central en la absorción de nutrientes y en la regulación de procesos inflamatorios. Cuando el sistema digestivo no funciona de manera óptima, la piel puede reflejarlo a través de brotes, sensibilidad o dificultad para recuperar su equilibrio.

Por supuesto, el cuidado externo sigue siendo importante. Una buena rutina cosmética ayuda a proteger la piel y a mantenerla en buen estado. Pero cada vez más profesionales coinciden en que los mejores resultados aparecen cuando el cuidado externo se complementa con una alimentación que aporte los nutrientes necesarios para sostener la salud cutánea.

Antes de invertir en una nueva crema o cambiar de rutina cosmética, puede valer la pena mirar primero lo que sucede en el plato. Muchas veces, pequeños ajustes en la alimentación pueden convertirse en un gran aliado para lograr una piel más saludable.

Datos de contacto: Verónica Piquet - Licenciada en Nutrición - MP 953

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