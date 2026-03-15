Premios Oscars 2026: los mejores y peores vestidos de la alfombra roja

Esta noche se lleva adelante la 98.ª edición de los Premios Óscar, la ceremonia organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas que busca rendir homenaje a las mejores películas estrenadas durante el año 2025. Por supuesto que, más allá de las estatuillas, los pronósticos, los discursos y todo lo que acontece en el histórico Dolby Theatre de Los Ángeles, California, también hubo una alfombra roja marcada por looks de todo tipo, algunos más acertados y otros que se viralizaron por otros motivos. Estos son los mejores y peores vestidos de la ceremonia.

Los mejores y peores vestidos en los Premios Oscar 2026

En la alfombra roja de los Premios Oscar 2026, algunos looks llamaron la atención por decisiones estilísticas poco acertadas. Arden Cho apareció con un vestido negro ajustado con textura brillante que se veía elegante por sí solo, pero quedó completamente opacado por unas mangas voluminosas de color verde intenso que parecían una capa exagerada. El contraste entre el vestido oscuro y la tela verde con bordados florales resultó visualmente pesado y desproporcionado, creando un efecto más teatral que sofisticado para una gala tan elegante.

Arden Cho, Reece Feldman y Alicia Silverston | Créditos: Instagram The Academy

Por su parte, Reece Feldman optó por un traje blanco con pantalones negros amplios y varios broches dorados que recargaban demasiado la chaqueta, acompañado de una blusa con lazo que le daba un aire confuso entre formal y excéntrico. Mientras tanto, Alicia Silverstone llevó un vestido que combinaba un corset negro con falda blanca drapeada y guantes largos negros, una mezcla que buscaba elegancia clásica, pero terminó viéndose rígida y poco armoniosa en la transición entre ambos colores tan complementarios. Aunque cada atuendo tenía elementos interesantes, en conjunto se percibieron como elecciones estilísticas que no lograron el equilibrio esperado en una noche tan icónica del cine.

Janet Jackson, Kieran Culkin, Spike Lee y su esposa | Créditos: Instagram The Academy

Marlee Matlin lució un elegante vestido largo de color azul profundo, de manga larga y corte ajustado que marcaba la silueta. El diseño presentaba un escote discreto y una cola suave que se extendía sobre la alfombra roja, aportando un aire clásico y sofisticado. Completó el look con un peinado corto y rubio con ondas suaves, maquillaje natural y un pequeño clutch oscuro que acompañaba la sobriedad del conjunto. Ariana Greenblatt, en cambio, optó por un estilo más etéreo: llevó un vestido color marfil con hombros descubiertos, detalles florales y una larga cola que caía delicadamente detrás de ella, creando una imagen romántica y elegante.

Marlee Matlin, Ariana Greenblantt y Rachel Zegler | | Créditos: Instagram The Academy

Por su parte, Rachel Zegler apareció con un vestido brillante de tono champán, completamente cubierto de pedrería que reflejaba la luz. El diseño ajustado incluía mangas largas translúcidas y una abertura alta en la pierna que añadía dramatismo y glamour al look. Combinó el vestido con tacones claros y un peinado recogido que dejaba ver joyería delicada, logrando una apariencia sofisticada y muy acorde con el estilo glamoroso característico de la alfombra roja de los Oscar.

Chease Infinity, Emily Blunt y Heidy Klum | Créditos: Instagram The Academy

Cabe destacar que, en la alfombra roja del evento que premia a las mejores producciones de la industria cinematográfica, las figuras se destacaron por elegir vestidos satinados de seda en tonalidades vibrantes que captaron todas las miradas. El rojo intenso, el verde esmeralda y el amarillo pastel dominaron la escena, aportando elegancia y frescura a la antesala de la ceremonia. Las telas brillantes realzaban el movimiento de cada paso, llenando de glamour y sofisticación el recinto.

May Hong, Amelia Dimoldenberg y Emma Stone | Créditos: Instagram The Academy

Las texturas también fueron protagonistas de la previa de la coronación. Volados delicados, transparencias sutiles y siluetas bien definidas marcaron tendencia entre las celebridades. Además, se vieron vestidos de cola imponente, cortes asimétricos, corsets estructurados y faldas largas que resaltaron el estilismo característico de una velada de alto nivel.

Diseñadores de renombre para grandes estrellas del cine

Con el correr de las horas, la alfombra roja también se llenó de tonos dorados y negros, dos colores que aportaron un aire de lujo y sofisticación a la velada. Los vestidos y trajes en negro profundo reafirmaron su lugar como un clásico indiscutido, mientras que los detalles dorados -en bordados, apliques y telas metalizadas-sumaron brillo y presencia a cada aparición. La combinación de ambos tonos generó algunos de los looks más destacados de la noche.

Audrey Nuna, Miles Caton y Wunmi Mosaku | Créditos: Instagram The Academy

A medida que avanzaba la previa, los famosos iban desplegando sus extravagantes estilos y marcando una velada tan única como especial. Entre las figuras más destacadas que dijeron presente estuvieron Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Guillermo del Toro, Demi Moore, Elle Fanning y Teyana Taylor, quienes captaron la atención de las cámaras con sus elegantes elecciones de vestuario y su presencia en una de las noches más esperadas del cine.

Ana de Armas, Stephanie Hsu y Audrey Nuna | Créditos: Instagram The Academy

Muchos de los atuendos que desfilaron por la red carpet más famosa del mundo llevaron la firma de reconocidos diseñadores. Entre ellos se destacaron Javier Saiach, Camila Romano, Verónica de la Canal y Benito Fernández, cuyas creaciones combinaron elegancia, detalles artesanales y una fuerte impronta estética, cada uno de ellos plasmó su sello personal. Sus diseños aportaron diversidad y personalidad a la gala, consolidando una vez más la importancia de la moda en el gran espectáculo de los premios Oscar.

Mason Thames, Shaboozey y Kumail Nanjiani | Créditos: Instagram The Academy

Finalmente, se vieron clásicos de los clásicos en la antesala a la entrega de los Premios Oscar 2026. El total black en los vestidos de las actrices y la elección de conjuntos sastreros con moño, solapas satinadas y camisa blanca para los artistas varones estuvieron entre las apuestas más elegantes de la noche. Estos estilos atemporales reafirmaron que, más allá de las tendencias y las propuestas arriesgadas, la sobriedad y la sofisticación siguen teniendo un lugar privilegiado en la red carpet, cerrando la previa con una combinación perfecta de glamour, tradición y estilo.

NB