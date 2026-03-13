Dónde ver la gala de los Oscars 2026

La nueva entrega de los premios Oscars está en marcha. Este 2026 la premiación se realizará el domingo 15 de marzo con sede en n el magestuoso teatro Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos. Y como ya es un clásico, se convertirá en la celebración destacada en la que la Academy Awards destacará las producciones audiovisuales más célebres del último año.

Los trabajadores de la industria esperan recibir la estatuilla en diversa categorías, como producción, dirección, actuaciones y mejores películas. La cita ya está agendada y en todo el mundo se podrá seguir la transmisión, que suele estar cargada de glamour, emoción, y, en muchas ocasiones, sorpresa.

En dónde se puede ver la gala de los Oscars 2026

Como ya es una tradición, el gran evento de la producción audiovisual tendrá dos momentos importantes: la alfombra roja, en el que las estrellas desfilarán hacia el tetro, mostrando sus looks y la gala de premiación. Ambas partes serán transmitidas en todo el mundo, y hay dos opciones para verla en tiempo real.

En la Argentina, los premios Oscars 2026 se podrán ver desde las 19 hs con el incio de la alfombra roja y la ceremonia principal será a las 21 hs, con la conducción de Conan O'Brien. La señal de cable TNT será la encargada de la transmisión, con su canal principal con doblaje en español y en TNT series con el idioma original, inglés. Además, estará la opcioón de visualizarlo a través de streaming en vivo desde la plataforma Max.

Por supuesto que en la previa al avento ya se destacan algunas producciones que se proyectan como las ganadores, debido tanto al éxito que tuvieron como por la producción y actuaciones. Como Mejor Película se posicionan One Battle After Another, protagonizada por Leonardo Di Caprio. Y también, Sinners protagonizada por Michael B. Jordan.

La lista de favoritas se completa con Frankenstein, Hamnet, Bugonia y F1, The Secret Agent, Marty Supreme, Sentimental Value y Train Dreams. En cuanto a la categoría individual como Mejor Actor Principal la puja está entre Michael B. Jordan por Sinners, Timothée Chalamet por Marty Supreme, Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra, Wagner Moura por El Agente Secreto y Ethan Hawke por Blue Moon.

Mientras que en Mejor Actriz Principal la competencia está entre Jessie Buckley por Hamnet Emma Stone por Bugonia, Renate Reinsve por Sentimental Value, Kate Hudson por Song Sung Blue y Rose Byrne If I Had Legs I'd Kick You. Lo cierto es que los resultados de las especulaciones se conocerán el próximo 15 de marzo.