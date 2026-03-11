ERNESTA HOME GALLERY 

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EL NACIMIENTO DE LA MARCA

Mis padres desde pequeña me enseñaron a expresarme, y me dieron herramientas para hacerlo. Mientras estudiaba en la universidad entendí que todo lo que había aprendido debía verse reflejado en algo mío, y supe que seria en mi marca. Así comienza Ernesta, mi idea fué no solo crear una marca, sino que con ella mostrar mi forma de ver la vida, mis valores, mi compromiso, mi gusto por la música y el arte y muchas cosas mas que tienen que ver con lo que soy.

Home Gallery es el concepto que me llevo a donde estoy hoy, un espacio en donde conviven muchas ramas del diseño y todos juntos te llevan a un mismo universo, el mío.

Volver a mis raíces en la pandemia, después de 14 años viviendo en Bs As, en donde me forme académicamente y laboralmente, fué el salto que necesitaba para entender que también los sueños se cumplen lejos de los centros urbanos.

QUE OFRECEMOS

Tenemos cuatro lineas importantes que definen a la marca

Aromas: velas, perfumes textiles y difusores, de las más importantes, fueron los productos que nos hicieron crecer, con un fuerte boca en boca y muy elegidos para regalar.

Madera: tablas pequeñas que son las bases para nuestra linea de aromas, percheros, estantes, y también piezas más grandes a pedido, desarrollamos y producimos todos los muebles necesarios para el interior de una casa.

Tela: un rubro que no podía dejarlo de lado, ya que es el mío, soy Diseñadora de Indumentaria recibida de la UBA, podes encontrar repasadores, canastitas, fundas para almohadones, caminos, servilleteros, mantas y mas.

Ceramica: tazas, jarras, bandejas, platos y piezas que te acompañan en la cocina, e ideales para momentos de desayunos y meriendas.

La base a la hora de diseñar es la funcionalidad, pero por encima de ella es poder generar algo más, a través de un producto. Cada pieza que diseño tiene una partecita de mí, un juego sutil de aromas, texturas y colores que despiertan recuerdos y nos llevan a esos lugares donde sentimos paz.

EL SALTO INTERNACIONAL

El año pasado tuve la suerte de ser convocada para participar de un espacio en el Soho de NY, un local que reúne mas de 150 artistas y diseñadores del mundo, esto fue totalmente inesperado, después de varios meets entendiendo la idea, desarrollé una linea exclusiva para que se pueda comercializar alla.

Con este gran santo, mucho trabajo de búsqueda, mas la exposición de varias medios digitales, la marca llego a Miami, Madrid, y Marbella.

Y así comenzó esta nueva historia, De corrientes al mundo.

Con amor.

Leia

www.ernestahomegallery.com.ar

IG @ernesta.homegallery

Encontranos en

Corrientes, Salta 876

Resistencia, Brown 30

Marbella, Bonanza 2

Miami