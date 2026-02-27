Autismo con ciencia y consciencia: una mirada que transforma la práctica

CONTENT CARAS LIKE

¿Cómo te decidiste por esta profesión y cómo fueron los inicios?

Empecé mi camino profesional con una convicción: estar al servicio. Y con una pregunta que todavía me guía: ¿cómo ayudar de verdad?

Trabajé en el ámbito privado, en el hospital público y en domicilios. Cambiaban los escenarios, los recursos y las realidades sociales. Pero la inquietud era la misma: ¿cómo estar mejor en el lugar que me toca? ¿Cómo acompañar con mayor claridad, profundidad y respeto?

¿Entonces…?

Me formé en modelos con evidencia científica en autismo y atención temprana. Estudié, entrené y sistematicé. Con el tiempo comprendí que la intención necesita dirección y que la técnica necesita alma. La evidencia orienta nuestras decisiones; el vínculo les da sentido. Cuando conocimiento y presencia se integran, el acompañamiento deja de ser un procedimiento para convertirse en un proceso vivo. La evidencia es imprescindible; la humanidad es irrenunciable.También entendí que no acompañamos desde un lugar neutro. Nuestra historia, nuestras creencias y nuestro trabajo personal participan en cada encuentro. En esta profesión, revisarse no es un lujo: es parte de la ética.

¿Actualmente en qué estás enfocada?

Hoy dirijo un centro interdisciplinario de atención temprana y acompaño a familias en los primeros años del desarrollo. Mi práctica se centra en evaluar, orientar y acompañar procesos junto a ellas, no para ellas. Creo en decisiones clínicas construidas en diálogo y sostenidas por el respeto a la singularidad. En paralelo, acompaño a profesionales que buscan fortalecer su criterio clínico e integrar ciencia y presencia en su práctica. Formar no es transmitir recetas, sino ayudar a pensar mejor y ejercer con mayor consciencia. Cada vez más colegas sienten la necesidad de unir rigor científico con humanidad. Ese movimiento es necesario.

¿Cambiarías algo del camino recorrido?

Si volviera a empezar, confiaría antes en mi propia voz. Durante años intenté encajar en moldes rígidos. Hoy considero que la verdadera solidez profesional nace cuando integramos evidencia y humanidad sin pedir permiso.

La evidencia nos orienta. La humanidad nos recuerda para qué hacemos lo que hacemos.

Para finalizar, algo que consideres de importancia para destacar…

El autismo no necesita intervenciones vacías de sentido. Necesita profesionales formados. Pero, sobre todo, presentes. Porque acompañar no es aplicar técnicas. Es sostener procesos. Y eso cambia todo.

