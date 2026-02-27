La China Suárez genera, una vez más, una fuerte polémica en redes sociales. La actriz, que se había mostrado en Italia con Mauro Icardi y sin sus tres hijos, protagonizó un nuevo y llamativo video que generó una ola de críticas y comentarios negativos en poco tiempo.

La llamativa decisión que tomó la China Suárez para no perder de vista a Mauro Icardi

La China Suárez vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Todo comenzó cuando la actual protagonista de En el barro (Netflix) decidió acompañar a Mauro Icardi a Italia, donde él debía cumplir con un compromiso futbolístico. Previamente a que la actriz se mostrara junto a él en Torino, trascendieron unas imágenes que generaron polémica ya que se la veía sin sus hijos y en un área que era exclusiva para los jugadores del Galatasaray.

Ante la ola de críticas, la China Suárez decidió compartir dos románticas postales con Mauro Icardi y dejar en claro que lo acompaña en su carrera pese a las opiniones. Sin embargo, generó más indignación y recibió comentarios negativos. Muchos de ellos hacían hincapié en que sus Rufina, Magnolia y Amancio se encontraban en Turquía mientras ella estaba con el jugador.

La China Suárez y Mauro Icardi

Lo cierto es que el partido del Galatasaray, donde juega Mauro Icardi, contra la Juventus por la UEFA Champions League fue uno de los más importantes para el club turco y el joven. Por esta razón, la China Suárez no quiso perdérselo y decidió viajar junto a él para alentarlo de cerca. Ahora, salió a la luz un nuevo video donde se la ve saliendo del aeropuerto junto a su pareja y causó aún más repercusiones.

No obstante, lo más llamativo para los usuarios fue que llegó en el mismo vuelo en el que viajaron los compañeros de Mauro Icardi. Para muchas personas, este gesto fue "excesivo" y cruzó todos los límites ya que las novias y esposas de los deportistas no suelen volar con ellos. "Ella quiere ser jugador del Galatasaray", escribió el usuario de X (ex Twitter) que difundió la filmación.

Tal como se puede ver en el video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, la China Suárez sale del aeropuerto con paso firme, vestida con un abrigo de piel sintético, pantalón de jean celeste claro y botas negras, mientras sostiene su valija. Con un look invernal y relajado, la actriz avanza sin detenerse y se dirige directamente hacia un vehículo que la espera a pocos metros de distancia.

Detrás de ella aparece Mauro Icardi, con un conjunto deportivo y en sintonía con sus compañeros. Segundos después comienzan a salir el resto de los integrantes del plantel del Galatasaray, quienes también abandonan la terminal aérea en grupo. Cabe destacar que, también, se observa que la China Suárez caminó rápidamente hacia el auto sin hacer pausas mientras que él se detuvo unos segundos para saludar a una persona que se encontraba en el lugar.

La China Suárez recibió una lluvia de críticas por viajar con Mauro Icardi y los jugadores del Galatasaray

Este detalle, que comprobó que la artista viajó con su novio y el resto de los futbolistas, no pasó inadvertido y muchos internautas salieron a criticarla sin piedad. "¿A dónde se vio que las botineras viajen con los jugadores?", "Lo que se deben reír los compañeros de Mauro", "Qué pesada", "Desubicada", "Nunca visto en la historia del fútbol", fueron algunos de los tantos comentarios que cosechó la publicación que se viralizó en pocas horas.

De esta manera, la actitud de la China Suárez con Mauro Icardi que generó polémica fue que decidió viajar con él y sus compañeros de club en el vuelo de regreso a Estambul. Como era de esperarse, las imágenes generaron revuelo y la modelo fue duramente criticada en las redes sociales.