Así es la cocina didáctica estilo Montessori de Amanda, la hija de Maca Rinaldi y Fede Hoppe

Amanda, la hija de Maca Rinaldi y Fede Hoppe, cumplió un año en enero pasado. La pequeña suele causar ternura y ser protagonista de cada posteo que comparte la bailarina en su red social. En esta oportunidad, compartió su juego favorito y lo mucho que se divierte explorando su cocina didáctica de estilo Montessori.

Maca Rinaldi compartió la "cocinita verde" que ama su hija Amanda

La sala de juegos de Amanda, la hija de Maca Rinaldi y Fede Hoppe, volvió a deslumbrar en las redes sociales. Esta vez, lo que captó todas las miradas fue una delicada cocina didáctica de estilo Montessori que la niña tiene en el espacio donde pasa tiempo con sus peluches y juguetes.

En el video que subió Maca Rinaldi a su cuenta de Instagram se puede ver a Amanda, de espaldas, luciendo un adorable vestido floreado y entretenida con su cocina de madera en tonos verde y beige. "En el juego tanto el niño como el adulto se ubican como creadores", escribió la artista.

Maca Rinaldi y Fede Hoppe junto a su hija Amanda

Y agregó: "Por eso es esencial, porque en él, y quizá sólo en él, el niño o el adulto están en libertad de ser creadores y de usar el total de su personalidad". Por último, expresó que "sólo al ser creativo el individuo se descubre a sí mismo". Su texto, donde citaba una frase del pediatra y psiquiatra Donald Woods Winnicott, concluyó con sus propias palabras: "La cocinita verde que amamos".

Amanda, la hija de Maca Rinaldi y Fede Hoppe, con su cocina didáctica

Cómo es la particular cocina de Amanda, la hija de Maca Rinaldi y Fede Hoppe

La cocina didáctica y de lujo que posee Amanda está hecha de manera artesanal y pertenece a una fuerte tendencia en decoración y crianza que prioriza el diseño funcional, los materiales nobles y la estimulación temprana a través del juego simbólico. Tal como se observa en el clip, este mueble cuenta con hornallas, horno, estantes y pequeños compartimentos, además de una bacha con grifo y utensilios de juguete.

Amanda, la hija de Maca Rinaldi y Fede Hoppe, con su cocina didáctica

Se encuentra pintado en tonos claros y se destaca por su estética minimalista y sofisticada. Este tipo de cocinas didácticas se encuentran dentro de la pedagogía Montessori, la cual es cada vez más elegida por las familias ya que ayuda a fomentar la autonomía y la exploración libre. Al imitar actividades cotidianas como cocinar, ordenar o lavar, los niños desarrollan habilidades motoras finas, coordinación, creatividad y lenguaje. Por esta razón, las ventas de este tipo de juegos se incrementaron en el último tiempo.

Cabe mencionar, además, que al ser una cocina fabricada en madera y pintada con colores suaves, prioriza materiales nobles y diseños simples, alejados de estímulos excesivos. La idea con la misma es crear un entorno preparado donde los más chicos puedan interactuar de manera independiente y segura, fortaleciendo su confianza y su capacidad de resolución.

En cuanto a la primogénita del productor y la bailarina, en la filmación se la puede ver abriendo una de las puertas inferiores mientras permanece descalza sobre una alfombra neutra. La escena, iluminada por una gran ventana con cortinas translúcidas, transmitió calidez y armonía, y causó mucha ternura en Instagram. En resumen, así es la didáctica cocina estilo Montessori de Amanda, la hija de Maca Rinaldi y Fede Hoppe, que se llevó toda la atención.