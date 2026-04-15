Belén Zerahia: "Tu imagen no es lo que usás. Es lo que define oportunidades antes de que hables"

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¿Cómo comenzaste en esta actividad?

Mi camino empezó en 2006, con el maquillaje, pero rápidamente entendí que la imagen va mucho más allá de lo estético.

Me formé en colorimetría, asesoría de imagen integral y marketing, pero el punto de inflexión fue mi propia experiencia. Viví en Argentina, Australia, Canadá y actualmente en España, y atravesé momentos donde mi imagen dejó de representarme. Ahí entendí que no se trata solo de cómo te ves, sino de lo que generás en el otro. De ese proceso nace el Método MIE, Método de Imagen Estratégica.

¿Cuáles son los servicios que brindás?

Trabajo en tres modalidades: el Método MIE 1:1, mi servicio premium, donde acompaño de forma completamente personalizada a través de un proceso estructurado que integra colorimetría, estilo, silueta y presencia digital; master classes grupales online sobre imagen, posicionamiento y marca personal; y formaciones grabadas para quienes quieren trabajar a su ritmo.

El objetivo en todos los casos es el mismo: que la imagen de cada mujer comunique su nivel real, genere confianza y abra oportunidades. No es un cambio de look. Es activar la imagen como herramienta estratégica de posicionamiento.

¿Cómo te proyectás en el mediano plazo?

Mi objetivo es consolidarme como referente en imagen estratégica para mujeres profesionales en el mundo hispanohablante y expandir el Método MIE a formaciones grupales, empresas y colaboraciones donde la imagen sea entendida como una herramienta clave de posicionamiento, no solo de estética.

¿Qué te diferencia dentro de la asesoría en imagen personal?

Trabajo la imagen integral desde la percepción y la estrategia, no solo desde la estética. Combino experiencia en imagen con formación en marketing, lo que me permite entender cómo una imagen impacta en decisiones concretas. Mi recorrido internacional amplía mi mirada. Y hoy, marcas internacionales confían en mi imagen para comunicar sus productos — lo que valida este enfoque desde la práctica. No solo enseño estrategia. La aplico.

Si comenzaras de nuevo, ¿harías algo diferente?

Empezaría antes a mostrarme. Durante mucho tiempo creí que mi valor estaba en mis formaciones. Hoy sé que mi diferencial está en mi experiencia y en mis propias reinvenciones.

Belén Zerahia

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