Moda en transformación: lo que se usa y lo que se cuestiona

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La moda siempre fue un reflejo de su época, pero en 2026 ese espejo parece más fragmentado que nunca. Lejos de imponer reglas claras, el universo fashion se mueve entre contradicciones: lo simple convive con lo excesivo, lo digital con lo artesanal, y lo aspiracional con una fuerte necesidad de autenticidad.

Hoy, más que tendencias cerradas, lo que define al estilo es una conversación constante entre lo que se lleva… y lo que se pone en duda.

Uno de los grandes ejes de esta transformación es el enfrentamiento entre el lujo silencioso y el regreso de la ostentación.

Durante los últimos años, la elegancia discreta dominó el escenario: prendas de líneas puras, colores neutros y materiales nobles que hablan sin necesidad de logos.

Sin embargo, en paralelo, resurgen propuestas más audaces que reivindican el brillo, la exageración y la visibilidad. Esta dualidad no es casual: responde a una generación que busca diferenciarse, pero también jugar con la moda como forma de expresión.

A la par, la sustentabilidad dejó de ser un valor agregado para convertirse en una exigencia. El consumidor ya no se conforma con etiquetas “eco-friendly”, sino que investiga, cuestiona y exige transparencia. El fenómeno del greenwashing —cuando las marcas simulan ser sostenibles— está cada vez más expuesto, y crece el interés por alternativas como la ropa vintage, el reciclaje textil y el alquiler de prendas. La moda, en este sentido, atraviesa una crisis necesaria: la de repensar su impacto real en el mundo.

Otro punto clave es la irrupción de la tecnología. La inteligencia artificial ya no es solo una herramienta, sino un actor dentro del sistema creativo.



Desde diseños generados digitalmente hasta estilistas virtuales, la moda comienza a preguntarse qué lugar ocupa lo humano en un entorno cada vez más automatizado. ¿Puede un algoritmo definir el estilo? ¿O la esencia seguirá estando en la mirada personal? La respuesta, por ahora, parece estar en el equilibrio.

En el terreno de la belleza, también se percibe un cambio de paradigma. La tendencia apunta a una estética más natural, donde el cuidado de la piel y el maquillaje se fusionan. Menos capas, más luminosidad: una búsqueda que dialoga con el deseo de mostrarse sin artificios, aunque siempre bajo una curaduría cuidadosa. La “piel real” se vuelve protagonista, pero no sin cierto ideal detrás.

Sin embargo, quizás el debate más profundo se da en torno a los cuerpos y la representación. Si bien la inclusión ganó espacio en campañas y pasarelas, emergen nuevas tensiones.

La cultura del bienestar, llevada al extremo, puede transformarse en una nueva forma de presión estética. Así, la moda oscila entre celebrar la diversidad y redefinir, una vez más, los estándares.

Finalmente, el pasado sigue siendo una fuente inagotable de inspiración. La nostalgia por los años 2000 evoluciona hacia versiones más sofisticadas, mientras que otras décadas reaparecen resignificadas. En este juego de referencias, lo antiguo se vuelve nuevo, pero con una mirada contemporánea que lo adapta a las sensibilidades actuales.

En este escenario, la moda deja de ser una guía para convertirse en un espacio de preguntas. Ya no se trata solo de qué usar, sino de por qué lo usamos, qué representa y qué impacto tiene. En tiempos donde la identidad se construye de manera cada vez más consciente, el verdadero lujo parece ser otro: el de elegir con criterio propio.

Sofia Iachini | Productora de Moda y Asesora de Imagen

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