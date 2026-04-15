Así es la nueva casa de Noelia Marzol y Ramiro Arias: piedras, madera y muebles de diseñador

La nueva casa de Noelia Marzol y Ramiro Arias refleja mucho más que una elección estética: es una declaración de estilo de vida. Lejos de los excesos, la pareja apostó por una arquitectura y decoración donde predominan los materiales naturales, la luz y una sensación constante de equilibrio.

Así es la nueva casa de Noelia Marzol y Ramiro Arias

En cada rincón, Noelia Marzol y Ramiro Arias construyen un espacio que combina diseño y calidez, logrando un hogar que no busca imponerse, sino invitar a quedarse. La coherencia entre interiores y exteriores es clave en una propuesta donde todo parece dialogar en armonía.

El impresionante living de Noelia Marzol

El living de Noelia Marzol se presenta como el corazón de la casa, con una estética marcada por la calma y la simpleza. El sofá de lino claro, amplio y mullido, se rodea de cojines en tonos neutros que aportan profundidad sin romper la armonía visual. Detrás, un gran ventanal de marco negro en cuadrícula enmarca el jardín y se convierte en protagonista absoluto.

Así es la nueva casa de Noelia Marzol y Ramiro Arias

La luz natural ingresa de forma suave, potenciando una atmósfera relajada y orgánica que define todo el espacio. La mesa de centro combina madera cálida con una superficie tipo mármol, logrando un equilibrio sutil entre lo rústico y lo elegante. En un rincón más íntimo, la presencia de una chimenea de piedra suma carácter y calidez.

Así es la cocina de Noelia Marzol

Desde el exterior, la casa de Noelia Marzol y Ramiro Arias deja ver una estética limpia y moderna. La fachada blanca, de líneas simples, se combina con detalles en negro que aportan contraste, como las aberturas y la baranda metálica. Una ventana vertical estiliza el volumen, mientras que la puerta de madera y la vegetación suman calidez y equilibrio. En el interior, la cocina continúa con este mismo lenguaje. Amplia y luminosa, se organiza en torno a una isla central con superficie tipo mármol que invita tanto a cocinar como a compartir.

Así es la nueva casa de Noelia Marzol y Ramiro Arias

El ventanal vuelve a ser protagonista, conectando el espacio con el exterior y permitiendo que la luz natural inunde cada rincón. Así, la casa de Noelia Marzol y Ramiro Arias se consolida como un ejemplo de diseño contemporáneo donde el verdadero lujo no está en lo ostentoso, sino en la armonía, la luz y los materiales que invitan a vivir mejor.