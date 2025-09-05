Belleza, ciencia y el arte de enlentecer el tiempo

CONTENT LIKE

A lo largo de mi extensa trayectoria como médica, he sido testigo privilegiada de la transformación que ha vivido la dermatología cosmética, la medicina estética y la medicina regenerativa. Cuando comencé mi carrera, muchas de las herramientas y técnicas que hoy utilizamos eran apenas un sueño de laboratorio. Sin embargo, mi convicción ha sido siempre la misma: la actualización consciente y profesional es el motor que permite ofrecer lo mejor a cada paciente.

Cada día, en mi práctica, me asombro de lo que podemos aportar. Los pacientes no solo buscan mejorar su apariencia; desean sentirse en armonía con su imagen y, en la medida de lo posible, enlentecer los signos visibles del paso del tiempo. Hoy, ese deseo puede abordarse con estrategias cada vez más precisas y respaldadas por la ciencia.

Vivimos una etapa fascinante: contamos con estudios epigenéticos que nos permiten entender cómo los factores ambientales y el estilo de vida influyen en la expresión de nuestros genes. Más aún, disponemos de procedimientos capaces de aplicar las propias células del paciente —su biología única— para mejorar la calidad y la vitalidad de su piel. ¿Quién hubiera imaginado hace unas décadas que podríamos bioestimular la producción natural de colágeno y elastina, o aportar al organismo moléculas esenciales para ralentizar el envejecimiento?

Estas innovaciones no sustituyen los pilares clásicos de la medicina, sino que los complementan. La clave está en personalizar, evaluar integralmente a cada persona y elegir con criterio científico lo que más se adecue a sus necesidades y expectativas.

La medicina estética y regenerativa no es solo técnica: es arte, es ciencia y es escucha. Es acompañar al paciente en un camino que no se limita a la belleza exterior, sino que también incide en su autoestima y en su bienestar general.

Por eso, mi compromiso es seguir aprendiendo, investigando y compartiendo. La actualización continua no es una opción, es un deber ético con quienes depositan su confianza en nosotros. Cada nuevo avance es una oportunidad de mejorar vidas y, de algún modo, desafiar al tiempo.

Porque en este encuentro entre ciencia y belleza, el futuro ya está aquí… y es apasionante.

Dra. Silvia Patricia Bertana - Médica MN 66968. MP 220063.

Dermatología, Medicina estética y Regenerativa.

WhatsApp: +54113 212 6989.

Instagram: @drabertana_mybeautea

Correo electrónico: dra_ [email protected]