Benjamín Vicuña, muy preocupado por las enseñanzas que reciben sus hijos en Turquía: “Yo espero el amor al trabajo y al esfuerzo"

Benjamín Vicuña abrió un nuevo capítulo en su conflicto con la China Suárez. En una entrevista que concedió a Catalina Dugli, el actor chileno habló de su rol como padre, pero no pudo evitar deslizar algunas frases polémicas que parecen apuntar de lleno contra su expareja.

El conflicto entre Benjamín Vicuña y la China Suárez

En los últimos meses, el nombre de Benjamín Vicuña estuvo en el centro de atención, pero no por los motivos que él quisiera. En un primer momento, se lo tomó como una especie de defensor de la China Suárez y hasta se llegó a hablar de un supuesto llamado a Wanda Nara ni bien se anunció el romance de su ex pareja con Mauro Icardi. Decían, en aquel momento, que el actor había intentado aclararle las cosas a la conductora de MasterChef, a fin de que no pensara mal de la madre de sus hijos.

Benjamín Vicuña con Amancio y Magnolia.



Ahora bien, con el correr de los días, esa imagen de ex pareja compinche se fue diluyendo, en especial luego de que revocara el permiso para que la China Suárez se llevara a sus hijos en común al exterior de país cuando quisiera. Una decisión que le valió un terrible descargo por parte de la joven actriz y una catarata de cuestionamientos desde diferentes ángulos.

A pesar de eso, y de algunas especulaciones, Benjamín Vicuña intentó mantener la compostura de cara al público y rara vez entró en conflicto directo, aunque se sostuviera que, puertas adentro y, abogados de por medio, la cosa cambiara. Así se mantuvo hasta este fin de semana, cuando sí dejó ver algunas muecas de preocupación por las enseñanzas que reciben Amancio y Magnolia.

El terrible descargo de La China Suárez contra Benjamín Vicuña.

Las palabras de Benjamín Vicuña que parecen apuntar contra la China Suárez.

En una entrevista que concedió a Catalina Dlugi en La Once Diez, Benjamín Vicuña habló de su rol como padre. "Es un desafío ser papá de chicos de distintas edades. Soy muy cauto a la hora de dar consejo o charlar con ellos no me siento que la tengo atada", dijo con respecto a la diferencia generacional entre todos su hijos e hijas.

Como no podía ser de otra manera, el tema llevó, de manera prácticamente obligada, al conflicto con la China Suárez. "Todos queremos lo mejor para los chicos, pero no es fácil aunar criterios. Yo vivo en Argentina por ellos y ya después de los cuarenta me preocupo más por lo importante y ordeno mejor las prioridades", aseguró en ese contexto.

Por último, dejó una frase polémica, que se tomó como algo directo contra la lujosa vida que llevan en Turquía. “Me siento un hombre fuerte y luchador, aunque atrás de eso hay ternura y dolores. Espero enseñarles a mis hijos el amor al trabajo y al esfuerzo", expresó, manifestando, además, cómo vive este presente.

La China Suárez con sus hijos en Turquía.

De esta manera, Benjamín Vicuña manifestó su preocupación por las enseñanzas que reciben sus hijos y explicó cómo se encuentra. El conflicto con la China Suárez parece no tener fin y cada vez se pueden encontrar más declaraciones cruzadas entre ambos.