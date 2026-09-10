Bichos Canastos: una historia familiar que se transforma en una marca con identidad propia

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Bichos Canastos es el resultado de un recorrido que comenzó en 2021, con un pequeño showroom de regalería y deco instalado en el comedor de una casa. La propuesta, que en aquel momento abría sus puertas cada sábado, fue creciendo: primero pasó por un container y luego llegó a un local a la calle en el centro del pueblo.

Hasta diciembre de 2024, el proyecto llevó el nombre Estoy Mirando. Tras el fallecimiento de su mamá, su creadora decidió cerrar una etapa y, tiempo después, volver a empezar con una identidad diferente. Así, el 6 de diciembre de 2025 abrió un nuevo espacio bajo el nombre Bichos Canastos.

Una identidad atravesada por la historia familiar

El nombre recupera el sobrenombre con el que su mamá llamaba a sus hijos y resume parte de la historia detrás del emprendimiento. Comerciante durante toda su vida y una figura fundamental en su recorrido, fue también quien le transmitió desde chica el vínculo con ese mundo.

Hoy, Bichos Canastos busca construir una identidad cercana, cálida y auténtica. La variedad, la búsqueda constante de productos diferentes y novedosos y el vínculo con los clientes forman parte de una propuesta que busca convertir cada compra en una experiencia.

El crecimiento también trajo nuevos espacios, más categorías, un equipo de trabajo y una estructura cada vez más profesional. En ese camino, la marca sostiene una idea: evolucionar no significa solamente vender más, sino generar una identidad capaz de hacer que quienes llegan quieran volver.

Crecer sin perder la esencia

Entre los próximos objetivos se encuentran consolidar la marca, ampliar la propuesta, fortalecer su presencia y, a futuro, avanzar hacia nuevos espacios que permitan llegar a más personas.

Detrás de ese crecimiento también existe un propósito personal: construir un proyecto que pueda trascender y que, algún día, sus hijos reconozcan como parte de una historia de trabajo, sacrificio, sueños y familia. Una manera de proyectar hacia el futuro aquello que dio origen a Bichos Canastos.

Datos de contacto

Celular: 2954876652

Instagram: @Bichos.canastos

Email: [email protected]