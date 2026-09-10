Marfilia: moda, cercanía y una propuesta pensada para sentirse auténtica

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Marfilia nació de una pasión por la moda y el mundo del comercio. Su creadora, Yanina Padilla, Contadora Pública y vinculada al sector comercial desde hace 18 años, encontró en la ropa y la estética una manera de acompañar a otras mujeres a sentirse cómodas, seguras y auténticas.

Desde ese deseo tomó forma un espacio donde la moda no se percibe como algo lejano o impuesto, sino como una herramienta para expresarse y disfrutar. La propuesta se inspira en mujeres que buscan prendas lindas, versátiles y con personalidad, sin dejar de ser fieles a su propio estilo.

Una comunidad que crece alrededor de la moda

Uno de los principales diferenciales de Marfilia está en el vínculo con sus clientas. Escuchar, acompañar y ayudar a encontrar aquello con lo que cada una se siente bien forma parte de una relación que, con el tiempo, dio lugar a una comunidad alrededor de la marca.

Las redes sociales y los vivos semanales se convirtieron en una parte fundamental de esa conexión. Además de mostrar las prendas, permiten conversar y mantener la cercanía con mujeres que se encuentran en otros lugares.

Con el paso del tiempo, el proyecto también incorporó nuevas categorías y fortaleció su comunicación digital. Así, lo que comenzó como una iniciativa comercial fue construyendo una identidad propia y una manera particular de relacionarse con sus clientas.

El próximo paso: crecer más allá de San Juan

Actualmente, el desafío está puesto en consolidar la presencia digital de Marfilia, potenciar su tienda online y ampliar su alcance más allá de San Juan. La intención es llegar a mujeres de distintos lugares sin perder la cercanía y el trato personalizado que caracterizan a la propuesta.

El objetivo es continuar construyendo una marca con identidad, profesionalismo y proyección desde el interior del país, manteniendo aquello que estuvo presente desde el comienzo: la pasión, el trabajo y el deseo de que cada mujer pueda sentirse linda, cómoda y segura siendo ella misma.

Datos de contacto

Instagram: @Marfilia.sj⁠

WhatsApp: +54 9 264 509-0498

Tienda online: marfilia.mitiendanube.com⁠

San Juan, Argentina

Esteban Echeverría 938 Sur