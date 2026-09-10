VIBE Estética Integral: una mirada profesional y multidisciplinaria sobre la salud, la estética y el bienestar

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VIBE Estética Integral nace con una premisa clara: entender que la estética no debe abordarse de manera aislada. El espacio propone una atención personalizada, profesional y multidisciplinaria, integrando diferentes áreas de la salud, el cuidado de la piel y la tecnología para acompañar a cada persona de acuerdo con sus necesidades.

¿Cómo nació VIBE y qué te inspiró a crear este espacio?

Siempre me gustó el mundo de la estética, pero cuando empecé a estudiar descubrí que era mucho más que algo que simplemente me atraía: realmente me apasionaba.

A medida que fui formándome y adquiriendo experiencia como dermatocosmiatra, empecé a entender la estética desde otro lugar. Aprendí que detrás de una piel, de una preocupación estética o de algo que una persona quiere mejorar, muchas veces hay otros factores que también necesitan ser escuchados y evaluados.

Así empezó a tomar forma VIBE. Quería crear un espacio que representara mi manera de trabajar y de entender la estética: cercano, profesional y, sobre todo, personalizado.

Y algo fundamental en ese crecimiento fue el equipo que fuimos formando. Con el tiempo se fueron sumando profesionales de distintas áreas, cada uno aportando su conocimiento y su mirada, pero compartiendo una misma forma de trabajar: acompañar a cada persona de manera integral.

Hoy siento que VIBE es justamente eso: el resultado de una pasión que empezó siendo personal y que fue creciendo hasta convertirse en un proyecto compartido, con un equipo que se complementa y trabaja en conjunto.

VIBE también fue creciendo conmigo, con mi formación y con mi experiencia. Sigo aprendiendo, incorporando nuevas herramientas y buscando que cada persona que llegue encuentre un espacio donde se sienta escuchada, cuidada y acompañada.

VIBE reúne profesionales de distintas áreas. ¿Por qué consideraste importante trabajar desde una mirada multidisciplinaria?

Porque entendemos que cada persona es única y que no todo se resuelve con un tratamiento estético. La piel, la alimentación, los hábitos, la circulación y otros aspectos del bienestar general pueden estar relacionados.

En VIBE trabajamos de manera interdisciplinaria para que, cuando sea necesario, podamos complementar distintas miradas profesionales.

Contamos con dermatocosmiatría, medicina estética y regenerativa, nutrición, flebología y diferentes tecnologías, entre otras propuestas. Esto nos permite brindar un abordaje más completo, responsable y personalizado.

Creo que una de las fortalezas de VIBE está justamente en el equipo: no trabajamos como profesionales aislados dentro de un mismo lugar, sino que buscamos complementarnos y acompañar a cada persona desde lo que realmente necesita.

¿Cómo trabajan para que los tratamientos y recomendaciones se adapten a las necesidades particulares de cada paciente?

Para nosotros, el primer paso no es indicar un tratamiento: es escuchar y evaluar. Queremos saber qué busca la persona, qué necesita realmente y qué alternativas son adecuadas para ella.

A partir de ahí diseñamos un plan personalizado y, cuando corresponde, trabajamos en conjunto con otros profesionales. También incorporamos herramientas tecnológicas de evaluación que nos permiten obtener información más precisa y realizar un seguimiento de la evolución.

No creemos en protocolos iguales para todos. Creemos en tratamientos pensados para cada persona.

¿Qué cambió en los últimos años en la manera en que las personas entienden el cuidado de su salud y su imagen?

Creo que hubo un cambio muy positivo. Hoy muchas personas buscan verse bien, pero sin dejar de reconocerse. Se valora cada vez más la naturalidad, la prevención y el cuidado sostenido en el tiempo.

También existe muchísimo acceso a información a través de las redes sociales, y eso tiene un lado positivo, pero puede llevar al autodiagnóstico o a elegir tratamientos simplemente porque están de moda.

Por eso considero fundamental la evaluación profesional: no todo lo que funciona para una persona está indicado para otra.

La estética actual, para mí, tiene que acompañar y potenciar, no transformar.

Si tuvieras que definir en una frase la filosofía de VIBE, ¿cuál sería?

“No buscamos cambiarte, sino acompañarte a encontrar tu mejor versión desde el cuidado, la salud y una estética natural.”

Sobre VIBE Estética Integral

VIBE Estética Integral es un espacio orientado al cuidado integral, creado y dirigido desde una mirada dermatocosmiátrica basada en la evaluación, la personalización y el trabajo interdisciplinario. Reúne distintas especialidades y tecnologías con el objetivo de acompañar a cada persona de manera profesional, responsable y cercana.

Instagram: @vibe.esteticaintegral

Dirección: 1 de Enero 95, Puerto Amarras 3, Santa Fe

WhatsApp: 342 520-2542