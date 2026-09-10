AURA INTEGRA: CUANDO NUTRIRSE ES MUCHO MÁS QUE COMER

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Hablar de nutrición es mucho más que hablar de alimentos, calorías o peso. Alimentarnos también tiene que ver con nuestra historia, emociones, vínculos, descanso, estrés, movimiento y con el momento de la vida que estamos transitando.

En Aura Integra entendemos la nutrición desde esa mirada: integral, individualizada y posible de sostener en la vida real. En nuestro equipo de San Rafael contamos con dos profesionales con abordajes diferentes y complementarios.

La Lic. Ma. Celeste Fernández, Diplomada en Obesidad, trabaja desde una perspectiva biopsicosocial, utilizando como pilares la educación alimentaria, el Método No Dieta y el análisis de composición corporal mediante InBody.

Su propuesta parte de la educación nutricional como herramienta para tomar conciencia de nuestros patrones alimentarios y generar cambios que puedan sostenerse en el tiempo, integrando alimentación, movimiento, emociones y gestión del estrés. Lejos de las dietas de moda, propone volver a mirar la comida como una aliada, mejorar nuestro vínculo con los alimentos, sin demonizar nutrientes y dando también lugar al placer. Porque construir una alimentación saludable no debería significar dejar de disfrutar, sino aprender a habitar un cuerpo cómodo y sano.

Por su parte, la Lic. Florencia Navarro trabaja desde la nutrición funcional e integrativa y la Psiconeuroinmunoendocrinología (PNIE), incorporando nutrición consciente, alimentación antiinflamatoria y fitoterapia, junto con su formación como Wellness Coach.

Su abordaje contempla no solo qué comemos, sino también nuestra salud digestiva, el descanso, el estrés, las emociones, el movimiento y el contexto en el que vivimos. Desde una mirada no pesocentrista, propone recuperar la confianza en el cuerpo y construir una relación más amable, consciente y respetuosa con la alimentación. Sus estrategias se adaptan a las necesidades y procesos individuales, buscando promover bienestar, autonomía y una longevidad saludable.

Dos profesionales, distintas herramientas y un mismo propósito: acompañar a cada persona a construir una manera de alimentarse que pueda sostener en el tiempo.

Porque en Aura creemos que nutrirnos es mucho más que aquello que ponemos en el plato: también es aprender a escucharnos, cuidarnos y disfrutar.

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