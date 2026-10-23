Bleskcoaching: Claves para el crecimiento personal y el desarrollo del liderazgo

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¿Qué es el coaching ontológico y por qué puede convertirse en una herramienta clave para transformar nuestra manera de vivir, pensar y relacionarnos?

Creemos que una de las preguntas más importantes que podemos hacernos es si la manera en que estamos viviendo, decidiendo y relacionándonos nos está acercando a la persona que queremos ser.

Muchas veces esperamos que cambien las circunstancias o que las personas actúen de otra manera para que algo mejore. Sin embargo, el primer paso para transformar nuestra realidad es mirar las cosas desde otra perspectiva y descubrir que tenemos más posibilidades de las que imaginábamos.

El coaching ontológico nos invita a detenernos, observar cómo interpretamos lo que nos sucede, reconocer qué ideas están condicionando nuestras decisiones y descubrir posibilidades que quizás no estábamos pudiendo ver.

Una persona puede interpretar un error como una confirmación de que no es capaz o como una oportunidad para aprender. Un líder puede ver un equipo que necesita que le resuelvan todo o descubrir que necesita desarrollar su autonomía. La situación puede ser la misma, pero la mirada abre caminos de acción muy diferentes.

El coaching no consiste en decirle a alguien qué tiene que hacer ni en ofrecer respuestas prefabricadas. Consiste en generar un espacio de reflexión y aprendizaje para que pueda reconocer sus recursos, cuestionar aquello que da por cierto y encontrar nuevas maneras de responder a los desafíos que enfrenta.

Y hay algo que para nosotras es fundamental: conocernos no alcanza si ese conocimiento no transforma nuestra manera de actuar. Podemos comprender por qué repetimos determinadas conductas, pero el verdadero aprendizaje comienza cuando somos capaces de elegir una respuesta diferente y sostenerla en el tiempo.

En la vida personal, esto puede ayudarnos a tomar decisiones más conscientes, construir vínculos más saludables y dejar de vivir respondiendo únicamente a las expectativas de los demás. En el ámbito profesional, puede transformar la manera de liderar, conversar, resolver conflictos y construir resultados con otras personas.

Para nosotras, el coaching es una oportunidad para descubrir lo que hay de valioso en cada persona y acompañarla a convertir ese potencial en nuevas posibilidades para su vida y para los demás. Porque cuando una persona empieza a reconocer sus capacidades y a confiar más en lo que puede desarrollar, no solo cambia lo que cree posible: también cambia lo que se anima a construir.

No siempre podemos elegir lo que nos sucede, pero sí podemos desarrollar nuevas maneras de interpretarlo, enfrentarlo y actuar. Y en esa capacidad hay una enorme oportunidad de crecimiento: descubrir que, aun cuando no podamos cambiar todas nuestras circunstancias, podemos ampliar nuestras posibilidades y participar activamente en la construcción de nuestro futuro.

¿Cuáles son las creencias o los patrones que más suelen limitar a las personas y cómo podemos empezar a cambiarlos?

Muchas de las limitaciones que encontramos no se presentan como obstáculos evidentes. Aparecen en frases cotidianas: «yo soy así», «no puedo equivocarme», «si no lo hago yo, no sale bien» o «es mejor no decir nada para evitar un problema».

Con el tiempo, esas ideas pueden convertirse en reglas con las que organizamos nuestra vida, nuestro trabajo y nuestros vínculos. Mientras intentamos protegernos de equivocarnos, decepcionar a alguien o perder el control, también podemos estar cerrándonos a nuevas oportunidades.

En el ámbito empresarial esto se ve con claridad. Un líder que cree que debe resolverlo todo puede terminar sobrecargado y con un equipo que no desarrolla autonomía. Una persona que teme equivocarse puede dejar pasar oportunidades de crecimiento. Un emprendedor que insiste en hacer las cosas de la misma manera puede no advertir que su negocio necesita evolucionar.

El cambio comienza cuando nos preguntamos si la manera en que estamos actuando nos acerca a lo que queremos construir, tanto en nuestra vida personal como profesional. Cuando empezamos a mirar estas situaciones de otra manera, descubrimos que siempre hay algo que podemos hacer diferente. En lo personal, puede ser aprender a poner límites, pedir ayuda o expresar lo que necesitamos. En lo profesional, animarnos a proponer una idea, delegar una responsabilidad, conversar sobre lo que no está funcionando o explorar una nueva forma de trabajar. Cada uno de esos pasos nos permite reconocer nuestras capacidades, aprender de la experiencia y descubrir que podemos generar cambios que antes no veíamos como posibles.

En nuestro trabajo acompañamos a las personas a reconocer esos patrones sin juzgarse, comprendiendo que aquello que hoy las limita también puede convertirse en una oportunidad de aprendizaje.

A veces, la posibilidad que estamos buscando no aparece cuando encontramos una respuesta mejor, sino cuando nos animamos a cuestionar la pregunta desde la que veníamos mirando el problema.

¿Cómo acompañas desde Bleskcoaching a quienes sienten que necesitan un cambio, pero no saben por dónde empezar?

En Bleskcoaching acompañamos a personas y organizaciones que quieren crecer, fortalecer sus capacidades y encontrar maneras más efectivas de alcanzar sus objetivos. Nuestro trabajo integra el desarrollo personal con los desafíos concretos del liderazgo y la gestión.

Tenemos un foco particular en los mandos medios porque reconocemos el papel estratégico que ocupan dentro de las organizaciones. Son quienes conectan las decisiones de la dirección con la operación diaria, acompañan a sus equipos y convierten los objetivos del negocio en acciones concretas.

Sin embargo, asumir una posición de liderazgo no significa contar automáticamente con todas las herramientas para ejercerla. Muchas personas llegan a estos roles por su conocimiento técnico y su experiencia, y luego descubren que liderar requiere aprender algo diferente: conversar, dar feedback, delegar, generar confianza, establecer acuerdos y desarrollar la autonomía de otros.

Nuestro trabajo comienza por comprender la realidad de cada organización, sus desafíos y los resultados que busca alcanzar. A partir de allí, diseñamos procesos de coaching ejecutivo, formación y mentoring que conectan el desarrollo de las personas con situaciones reales de su trabajo.

Trabajamos sobre cuestiones concretas: cómo abordar una conversación difícil, cómo delegar con claridad, cómo construir acuerdos, cómo dar feedback para favorecer el aprendizaje y cómo desarrollar equipos que puedan asumir mayores responsabilidades sin depender de su jefe para cada decisión.

No creemos en aplicar recetas iguales para todas las organizaciones. Cada empresa tiene su cultura, sus desafíos y sus objetivos. Nuestro aporte consiste en comprender ese contexto y acompañar el desarrollo de capacidades que puedan llevarse a la práctica, sostenerse en el tiempo y contribuir a mejores resultados.

También trabajamos sobre el desarrollo personal, porque detrás de cada rol hay una persona con sus fortalezas, sus inseguridades, sus expectativas y sus propias formas de interpretar lo que sucede. La manera en que nos conocemos, conversamos y respondemos ante las dificultades influye directamente en cómo lideramos.

Nuestro propósito es acompañar a las personas para que amplíen sus capacidades, a los equipos para que desarrollen mayor autonomía y a las organizaciones para que puedan alcanzar sus objetivos de una manera más efectiva y sostenible.

¿De qué manera el coaching ontológico puede potenciar el liderazgo, tanto en el ámbito profesional como en la vida personal?

Para nosotras, el liderazgo es una capacidad que se desarrolla a lo largo de la vida. No depende únicamente del lugar que ocupamos, sino de cómo asumimos los desafíos, tomamos decisiones, nos relacionamos con otros y respondemos ante las circunstancias, especialmente cuando las cosas no salen como esperamos.

En el ámbito empresarial, liderar implica mucho más que alcanzar objetivos. Requiere comprender el negocio, establecer prioridades, tomar decisiones aun cuando no tenemos todas las respuestas, acompañar los cambios y generar las condiciones para que las personas puedan trabajar con claridad, confianza y responsabilidad. También supone reconocer cuándo una forma de hacer las cosas dejó de ser efectiva y estar dispuestos a encontrar nuevas alternativas.

El coaching ontológico contribuye a desarrollar esa mirada más amplia. Ayuda al líder a observar no solo qué resultados está obteniendo, sino también cómo los está construyendo, qué impacto tiene su manera de actuar y qué necesita modificar para responder mejor a los desafíos que enfrenta.

Esto puede expresarse de muchas maneras: en un líder que logra mantener la perspectiva frente a una dificultad, que toma una decisión difícil considerando distintas alternativas, que puede reconocer un error y aprender de él o que comprende que el resultado de su equipo también depende de las condiciones de trabajo que genera. Son capacidades que fortalecen tanto su desempeño como su manera de conducir a las personas.

En Bleskcoaching creemos que este desarrollo tiene un impacto que trasciende el desempeño individual. Influye en la cultura de una organización, en la forma en que se toman las decisiones, en la confianza entre las personas y en la capacidad de una empresa para adaptarse, aprender y crecer. Por eso, fortalecer el liderazgo es también trabajar sobre el futuro de la organización.

Y esta capacidad no termina en el ámbito profesional. En nuestra vida personal también lideramos cuando elegimos qué lugar queremos darle a cada aspecto de nuestra vida, cuando asumimos la responsabilidad de nuestras decisiones y cuando buscamos que nuestras acciones sean coherentes con lo que valoramos. No podemos controlar todo lo que sucede, pero podemos desarrollar una mayor capacidad para elegir cómo responder y qué queremos construir a partir de nuestras experiencias.

¿Qué consejo le darían a alguien que quiere salir de su zona de confort, animarse a cambiar y empezar a construir una vida más alineada con sus deseos y objetivos?

Le diríamos que no espere a tener todas las certezas para comenzar. Muchas veces, queremos saber cómo va a terminar una historia antes de animarnos a dar el primer paso. Buscamos garantías de que no nos vamos a equivocar, de que vamos a estar preparados y de que las cosas van a salir como imaginamos.

Pero hay aprendizajes que solo aparecen cuando nos ponemos en movimiento.

Empezar puede ser tan concreto como preguntarnos: ¿qué estoy sosteniendo hoy que ya no me acerca a donde quiero ir? Tal vez sea una forma de trabajar, una conversación que evitamos, una decisión que postergamos o una exigencia que ya no tiene sentido para la etapa que estamos atravesando.

Después, necesitamos elegir una acción posible. No necesariamente un cambio enorme ni una promesa difícil de sostener, sino un primer paso que nos permita empezar a construir algo diferente.

También es importante aceptar que nuestros objetivos pueden cambiar y que revisar el rumbo no significa fracasar. Crecer implica aprender a reconocer cuándo perseverar, cuándo pedir ayuda y cuándo necesitamos encontrar otra manera de avanzar.

En el fondo, no se trata de vivir sin miedo ni de tener todo resuelto. Se trata de no permitir que la necesidad de seguridad decida siempre por nosotros.

La transformación comienza cuando dejamos de esperar el momento perfecto y empezamos a tomar decisiones coherentes con la vida que queremos construir. No tenemos que saber todo lo que viene; necesitamos estar dispuestos a aprender, actuar y hacernos responsables del camino que elegimos.

Ana Paula Fasano

Licenciada en Recursos Humanos.

Master Coach Ontológica Profesional.

Coach Ejecutiva y Corporativa.

Certificación en Liderazgo y Manejo de Stress.

Jimena Sposito

Analista de Mercados y estrategias de comercialización.

Coach Ontológico Profesional

Master Coach certificada internacionalmente

Coach Ejecutiva y Corporativa

Socias en Bleskcoaching - Consultora que acompaña a empresas medianas y grandes a desarrollar en su liderazgo a gerentes y mandos medios.

Instagram: @bleskcoaching