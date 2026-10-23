Nicole Zambrana, creadora de Zaylie Lingerie: “Quiero que cada mujer tenga algo único para ofrecer”

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En esta charla, Nicole abre su experiencia para que otras mujeres puedan aprender de ella: qué decisiones tomar, en qué invertir y cómo hacer que un emprendimiento crezca.

—Pasaste de revender a fabricar a gran escala. ¿Qué fue lo que más cambió?

—Cambió el propósito. Cuando vendía por menor, buscaba un proveedor que me ofreciera algo distinto, que pensara en la revendedora y la ayudara a diferenciarse, y nunca lo encontré. Ahí supe que, si eso no existía, lo tenía que crear yo. Hoy, la mujer que vende Zaylie ofrece piezas que su clienta no va a encontrar en otro lado, y colecciones que se renuevan todo el tiempo, siempre en tendencia. Eso hace que la elijan a ella.

—¿Por qué decidiste que Zaylie sea exclusivamente mayorista?

—Porque mi lugar está del lado de las que venden. Yo fui revendedora y sé lo que necesita una mujer que arranca: un producto que la respalde y alguien que la acompañe. Con el modelo mayorista me dedico a diseñar y fabricar, para que ella se enfoque en lo que mejor hace: vender y hacer crecer su negocio. Por eso, hoy, las revendedoras que crecen junto a Zaylie no solo venden más: están llevando su negocio a otro nivel.

—¿Qué necesita una revendedora para que su negocio sea rentable?

—Que su inversión trabaje para ella. Es clave conocer sus números: cuánto invierte, cuánto gana en cada venta y cuánto necesita para reponer. Y, sobre todo, elegir bien qué vender. Cuando ofrece algo exclusivo, su clienta deja de comparar precios y la elige por lo que le ofrece. Vende más rápido, recupera antes su inversión y construye una clientela que vuelve.

—¿Qué le dirías a la mujer que hoy quiere emprender y todavía no se anima?

—Que empiece, aunque sea con poco. Yo arranqué con $3.000 en el colegio. No hace falta tener todo resuelto: hace falta un buen producto, orden con los números y constancia. Mi objetivo es que cada mujer tenga su propio ingreso, su independencia y la satisfacción de decir: “Esto lo construí yo”.

Zaylie Lingerie vende exclusivamente por mayor a revendedoras y comercios de todo el país. Más información en zayliemayorista.com y en Instagram @zaylielingerie.

