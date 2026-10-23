¿En qué momento dejamos de hacernos tiempo para nosotros?

Hay algo que veo cada vez más seguido: personas que quieren sentirse mejor, verse mejor, tener más energía, pero que siempre encuentran algo más urgente que hacer.
Y es entendible. Entre el trabajo, la familia, los compromisos y todo lo que aparece durante el día, muchas veces terminamos llegando a casa sin ganas de hacer absolutamente nada.
Entonces empezamos a postergar.
«El lunes vuelvo al gimnasio». «La semana que viene empiezo a comer mejor». «Cuando esté un poco más tranquilo, me ocupo de mí».
Y casi sin darnos cuenta, van pasan los meses.
Un día te ponés una ropa que antes te encantaba y ya no te queda igual. Te mirás al espejo y sentís que hace tiempo no estás haciendo nada por vos. O simplemente notás que te falta esa energía que antes tenías.
Lo curioso es que muchas veces sabemos perfectamente qué nos haría bien. El problema es encontrar la manera de hacerlo parte de nuestra vida.
Y ahí es donde creo que nos equivocamos.
Nos hicieron creer que para estar en forma tenemos que entrenar todos los días, comer perfecto y tener una disciplina inquebrantable. Como si cuidarnos fuera algo que solo podemos hacer cuando tenemos tiempo de sobra.
Pero la realidad es otra.
No necesitás vivir entrenando ni dejar de disfrutar de tu comida preferida para mejorar tu físico.
Necesitás encontrar una forma de alimentarte que puedas sostener, entrenar de acuerdo con tus posibilidades y aprender a reconocer tus avances para saber qué está funcionando y qué no.
Porque seguro va a haber semanas en las que puedas hacer todo como lo planeaste y otras en las que apenas tengas tiempo para vos. Y eso también es parte de la vida.
Para mí, el FITNESS no debería ser otra exigencia más en una agenda que ya está llena.
Debería ser una herramienta para sentirnos mejor dentro de la vida que tenemos.
Y quizás el primer paso no sea cambiar toda tu rutina de un día para el otro.
Quizás sea algo mucho más simple: dejar de esperar el momento perfecto para empezar a cuidarte.
Rodrigo Datko, Fitness Coach de empresarios y profesionales
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