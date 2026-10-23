¿Cuánto vale ser auténtico en tiempos de inteligencia artificial?

CONTENT CARAS LIKE

Hoy la inteligencia artificial puede crear ambientes increíbles en segundos. ¿Seguimos necesitando un diseñador de interiores?

¡Más que nunca! La inteligencia artificial puede generar imágenes visualmente impactantes, pero diseñar implica mucho más que conseguir una estética atractiva. Un profesional estudia dimensiones, proporciones, circulación, iluminación, materiales y, principalmente, las necesidades de quienes van a habitar ese espacio. Una imagen puede enamorarte, pero eso no significa que sea funcional, viable o que responda a tu realidad. Ahí es donde el conocimiento profesional marca la diferencia.

¿Cuál es el mayor riesgo de enamorarnos de un diseño generado por inteligencia artificial?

Confundir inspiración con proyecto. Muchas veces vemos ambientes maravillosos sin preguntarnos si esas dimensiones existen, si los materiales son adecuados o si el mobiliario realmente entra en el espacio. En Monda Interiorismo trabajamos con medidas reales, presupuestos, necesidades y posibilidades constructivas. Porque una casa no puede diseñarse únicamente para verse linda en una pantalla: tiene que funcionar todos los días.

Entonces, ¿la inteligencia artificial es una amenaza o una aliada para los diseñadores?

Creo que es una gran aliada cuando sabemos utilizarla. Puede funcionar como Pinterest: nos permite explorar ideas, visualizar estilos y descubrir posibilidades. Incluso puede ayudarnos a comunicar conceptos más rápidamente. Pero no reemplaza el proceso de diseño ni el criterio profesional. La tecnología puede acelerar determinadas tareas, mientras que el diseñador aporta conocimiento técnico, creatividad, experiencia y responsabilidad sobre cada decisión.

¿Qué aporta un diseñador que ninguna imagen puede transmitir?

La capacidad de escuchar, observar e interpretar. Detrás de cada proyecto hay personas con historias, hábitos y necesidades diferentes. A veces, el cliente pide algo porque lo vio en una fotografía, pero cuando profundizamos descubrimos que necesita otra solución. Nuestro trabajo también consiste en hacer las preguntas correctas, anticipar problemas y transformar deseos en espacios posibles. Diseñar es encontrar respuestas que muchas veces el propio cliente todavía no sabe expresar.

¿Por qué sigue siendo tan importante el trabajo manual y técnico en esta profesión?

Porque antes de cualquier imagen hay decisiones que requieren conocimiento. Medir, dibujar, estudiar proporciones, analizar materiales, resolver encuentros constructivos y verificar cada detalle son tareas fundamentales. Un render puede mostrar el resultado deseado, pero detrás tiene que existir un proyecto que permita ejecutarlo. La creatividad necesita técnica para convertirse en realidad. Y ese trabajo, muchas veces invisible para el cliente, es una parte esencial del valor que ofrecemos.

¿Qué significa para Monda Interiorismo ser auténticos en esta nueva era?

Significa aprovechar la innovación sin perder nuestra esencia. No diseñamos para reproducir tendencias ni imágenes perfectas, sino para crear espacios con identidad, funcionalidad y sentido. La inteligencia artificial seguirá evolucionando y nosotros también debemos hacerlo. Pero hay algo que quiero defender: el valor de estudiar, experimentar, equivocarnos, aprender y desarrollar una mirada propia. Porque el verdadero lujo no es tener una casa que parezca salida de Pinterest, sino vivir en un espacio pensado especialmente para vos.

La tecnología puede generar una imagen en segundos. El verdadero diseño comienza cuando alguien se pregunta cómo vas a vivir dentro de ella.

Monda Interiorismo | Tere Ferrer

Puerto Madryn, Chubut, Argentina

Instagram: @monda.Interiorismo

Correo electrónico: [email protected]

Contacto: 280 4 648593