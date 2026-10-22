Lic. Andrea Zero: acompañar la crianza y cuidar a quienes cuidan

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El recorrido de la psicóloga Andrea Zero comenzó con una pregunta: ¿cómo es que existe la mente? Desde chica, atravesó experiencias difíciles y encontró sostén en una certeza que orientaría su elección profesional: se puede vivir mejor.

Su formación y su trabajo la llevaron a abordar las neurodivergencias y las familias. Sin embargo, al escuchar a madres y padres agotados, identificó un tema que necesitaba mayor atención: el descanso. Así profundizó su formación en el área perinatal, la infancia y el sueño infantil, que hoy ocupa un lugar importante en su práctica.

Desde su perspectiva, el descanso está vinculado con la vida cotidiana de toda la familia. Por eso, su acompañamiento contempla tanto las necesidades de los niños como las de los adultos que los cuidan.

Crianza y sueño infantil: un espacio de escucha sin juicios

La profesional señala que muchas familias atraviesan la crianza con pocas redes de apoyo y escasos espacios para expresar sus dificultades. A las exigencias diarias pueden sumarse el cansancio, la culpa y la sensación de tener que saber cómo resolver cada situación.

Para la psicóloga, convertirse en madre o padre también implica revisar la propia infancia, repensar los vínculos y construir una manera de acompañar a los hijos. En ese proceso, considera fundamental que los adultos puedan reconocer sus necesidades y pedir ayuda.

“Cuidar a los adultos también es cuidar a la infancia”, sostiene. Esa idea guía una práctica centrada en la escucha, el acompañamiento sin juzgar, la claridad y las herramientas útiles para el día a día. Su propuesta busca ofrecer un espacio donde las familias puedan hablar de lo que les pasa sin sentir que sus dificultades las definen.

Uno de los desafíos que identifica es cambiar la mirada sobre los conflictos de la crianza. Según observa, muchas familias tienen ganas de transformar sus dinámicas, pero necesitan un lugar donde puedan decir “no sé cómo hacerlo” sin vergüenza ni temor a ser juzgadas.

Con ese propósito, busca construir una comunidad y una red de apoyo que reúna a familias y profesionales. Su objetivo es que pedir ayuda pueda entenderse como parte del proceso de formar y ser familia. Un camino que resume con la misma certeza que la acompaña desde el inicio: “Se puede vivir mejor, y no hay que hacerlo solos”.

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