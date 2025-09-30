By Felicitas en la alfombra roja

CONTENT LIKE

Hace unos meses recibimos una noticia que nos llenó de alegría: Vicky Mariscal, reconocida actriz y guionista tucumana que estudio en el Centro de Investigación Cinematográfica de Buenos Aires, y en AMDA (American Musical and Dramatic Academy) de Nueva York, nos escribió para contarnos que su cortometraje “La Intérprete” había sido seleccionado para tener su premiere en Los Ángeles, en el festival LALIFF, el cual celebra el cine latino internacional con trayectoria de 24 años en Los Angeles, California. Por supuesto, quería usar un diseño By Felicitas para la alfombra roja. Fue emocionante, ¿cómo decir que no?! Sin dudarlo nos sumamos a este gran desafío.

“La Intérprete” cuenta la historia de María, quien traduce entre pacientes y médicos, enfrentando el desafío de poner en palabras emociones y situaciones humanas que a veces no tienen traducción literal. El corto fue reconocido mundialmente, llegando a distintos festivales, y claro que dijimos ‘presente’ en cada estreno.

Para la noche en Los Ángeles, confeccionamos para Vicky un conjunto sastrero negro: elegante, versátil y con carácter. Nos cuenta que: “Cuando me enteré que iba a tener la premiere de mi cortometraje en Los Angeles en el festival de cine LALIFF el año pasado, pensé inmediatamente en el outfit y que quería que By Felicitas me diseñe un conjunto sastrero, me parece que iba perfecto con el estilo latino del festival”.

Para la premiere europea en el Festival Internacional de Cine de Alicante, pensamos un look más fresco y arriesgado, que transmitía su energía y el clima veraniego de la ciudad. En sus palabras “Quería algo más jugado, de verano”. Diseñamos entonces un vestido largo de gasa animal print.

Para el tercer festival, esta vez en Argentina, completó su outfit con una de nuestras fajas de cuero, mostrando cómo un accesorio puede darle un giro distinto a cualquier propuesta.

Cada propuesta de diseño fue hermosa. El conjunto sastrero, un comodín, refleja muy bien lo que buscamos en nuestras piezas: que se adapten y acompañen en distintos momentos. El vestido de gasa, reflejo de nuestra característica innovación.

Para nosotras, que personas exitosas como Vicky elijan la marca para momentos tan importantes, es un orgullo enorme. No se trata solo de moda: es la emoción de acompañar a alguien querido en su camino, de ver cómo nuestros diseños también viajan con ella, suben a las alfombras rojas y se vuelven parte de su historia.

