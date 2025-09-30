Pato Galmarini: “Cuando conocí a Moria Casan estaba casado, tuve que juntar polenta”

Fernando “Pato” Galmarini fue el protagonista de una nueva emisión de +CARAS, el ciclo de entrevistas íntimas que conduce Héctor Maugeri en las noches de CARAS TV. Con humor y sin vueltas, el histórico dirigente peronista recordó cómo conoció a Moria Casán en los años ‘90, en plena etapa de esplendor político y cuando todavía estaba casado con Marcela Durrieu, madre de tres de sus cinco hijos.

Pato Galmarini reveló cómo empezó su historia de amor con Moria Casán

La primera vez que se cruzaron fue en 1991, en el programa “La cama con Moria”, un clásico de la televisión que la diva conducía con su estilo provocador. Galmarini ya era un referente político de peso y, aunque apenas se vieron, la química entre ambos quedó marcada desde ese momento.

“Yo en ese momento estaba casado con Marcela, mi mujer, con tres hijos. Con lo cual tuve que juntar polenta para no decir lo que sentía”, confesó, entre risas, en diálogo con Maugeri.

Moria Casán y Pato Galmarini.

Con su habitual sinceridad, sumó: “Me pareció un despelote. Pero además de despelote de linda. Una mina inteligente, piola… pero hasta ahí llegué. Ni ella me tiró una ficha ni yo me animé”.

El flechazo quedó suspendido en el tiempo hasta que, tres décadas más tarde, Pato decidió levantar el teléfono y volver a llamarla. “La invité a un acto que íbamos a hacer del deporte y la cultura”, recordó. Ese gesto fue el puntapié para que volvieran a reencontrarse.

Pato Galmarini en +CARAS.

Consultado por Maugeri sobre quién tomó la iniciativa, el exsecretario de Deportes durante la presidencia de Carlos Menem no dudó en apelar al humor y al recuerdo de su pareja: “Ella dice: ‘Yo, vos no te animabas, eras medio cagón. Yo me tiré encima y te di un beso en mi casa’. Y la verdad que no me acuerdo. Por ahí no me morí de un paro del corazón de casualidad”, contó divertido.

Hoy, a sus 82 años, Pato Galmarini asegura que este vínculo lo transformó: “Estos casi cuatro años que estamos juntos con Moria han sido muy importantes en mi vida. Me entregó cosas que yo no conocía. Y eso es muy interesante: son capítulos distintos a los que yo había escrito o vivido”.

MDP