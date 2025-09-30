Filtraron la lista de invitados del casamiento de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul suman en su historia de amor un nuevo capítulo que promete hacer historia. Tras una reconciliación que sorprendió a todos a comienzos de 2025, se reveló que la pareja se casará el próximo 20 de diciembre en lo que ya se perfila como la boda del año. La información se conoció en Intrusos, donde la periodista Paula Varela reveló detalles de la organización y hasta la exclusiva lista de invitados.

El casamiento se celebrará en el Dok Haras, un multiespacio de estilo campestre y de lujo ubicado en Exaltación de la Cruz. Este lugar se ha convertido en el preferido de los famosos: allí se casaron Ricky Montaner y Stefi Roitman, Cande Tinelli y Coti Sorokin, y Jorge Lanata con Elba Marcovecchio. Con una capacidad para 700 personas, una cava subterránea con más de 3 mil botellas y una capilla para ceremonias religiosas, el predio ofrece todo lo necesario para un evento de película.

La exclusiva lista de invitados del casamiento de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

La lista de invitados es otro de los puntos que genera enorme expectativa. Entre los nombres que trascendieron figuran Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, Leandro Paredes y Camila Galante, Oriana Sabatini y Paulo Dybala, María Becerra y J Rei, Nicki Nicole y Lamine Yamal, además de Emilia Mernes y Duki. Un verdadero seleccionado de estrellas que garantiza un casamiento rodeado de glamour y repercusión internacional.

Según revelaron, la elección de la fecha no es casual. El plan de la pareja es instalarse en Miami luego de la boda, por lo que este compromiso legal les permitirá afianzar su vida juntos en el exterior. “Ellos se casan ahora porque se van a vivir a Miami, y ella necesita este compromiso para acompañarlo”, detalló Varela sobre la urgencia del enlace.

Tini, por su parte, culminará su show Futtura en noviembre y dedicará todo diciembre a la organización de la boda. Entre los preparativos ya se habla de un catering de primer nivel y de un filmmaker que registrará cada instante del gran día.

De esta manera, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se preparan para cerrar el 2025 con una boda soñada. Un evento que, además de unirlos para siempre, se cree que quedará en la memoria como uno de los grandes acontecimientos del año en el mundo del espectáculo y el deporte del país.

