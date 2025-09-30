Aseguran que Evangelina Anderson volvió con un viejo amor: “Está enganchada”

Durante la última entrega de los premios Martín Fierro, Evangelina Anderson protagonizó varios momentos que llamaron la atención. Según relató Ángel de Brito en LAM: “Hubo varios cruces ayer en el Martín Fierro, uno fue el de Evangelina Anderson con Paula Varela y después Evangelina también estuvo charlando con Yanina, que habían tenido ya algunas peleas”.

Según relató el conductor, los cruces se dieron principalmente en la alfombra roja, cuando Evangelina Anderson fue increpada por distintos comentarios que habían circulado en los programas de espectáculos. “Esto fue en la alfombra roja, apenas llegaron”, comentó Ángel de Brito, al señalar que tanto con Varela como con Latorre se produjeron diálogos incómodos, en la ceremonia.

La verdad de los rumores de romance de Evangelina Anderson con Leandro Paredes

En el piso de LAM se habló nuevamente de los rumores que vinculaban a Evangelina Anderson con el futbolista Leandro Paredes. En este punto, Yanina Latorre fue clara al recordar que la propia modelo negó haber mencionado al jugador. “Ella me dijo: ‘me inventaron lo de Paredes, no sé quién me lo inventó’”, sostuvo la panelista. Además, la angelita reveló que la ex de Martín Demichelis la habría acusado de haber revelado dicha información.

Según comentaron los panelistas, la información apuntaba a que Evangelina Anderson habría dado el “pie” para que se instalara esa versión del affaire con el futbolista. Sin embargo, durante la charla también se planteó una versión diferente, que señalaba que la misma modelo habría rechazado haber sugerido algún tipo de vínculo con Leandro Paredes. En pocas palabras -y con diferentes versiones- se desconoce el origen del rumor.

El nuevo-viejo amor de Evangelina Anderson

Más allá de los cruces y desmentidas, durante la emisión de LAM se reveló que Evangelina Anderson podría estar atravesando un presente sentimental particular. Según se comentó, estaría “enganchada” con una persona de su pasado.

En la charla no se mencionó un nombre específico, pero sí se planteó que se trataría de alguien con quien Evangelina Anderson habría mantenido una relación antes de conocer a Martín Demichelis. Los dichos abrieron la puerta a especulaciones sobre un supuesto reencuentro amoroso, aunque sin mayores precisiones.