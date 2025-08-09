Cáncer de mama: opciones quirúrgicas y decisiones informadas

CONTENTLIKE

El cáncer de mama es uno de los diagnósticos más comunes en la población femenina a nivel mundial, y enfrentarlo genera incertidumbre y preocupación. Una de las principales inquietudes es la pérdida de la mama, pero es importante entender que, dependiendo del tipo y estadio del cáncer, la cirugía que se realiza puede variar. La opción por mantener la mama mediante cirugía conservadora o realizar una mastectomía depende de la condición clínica de cada paciente.

La cirugía conservadora, que consiste en extirpar solo el tumor y un pequeño margen de tejido, es viable en muchos casos y permite a muchas mujeres conservar la mayor parte de su mama. Sin embargo, en algunos escenarios, por la agresividad del cáncer o su tamaño, la única opción es remover toda la mama mediante una mastectomía. En estos casos, la decisión se basa en un análisis médico rigurosamente llevado a cabo por profesionales expertos.

Afortunadamente, incluso en aquellas situaciones en que se debe hacer una mastectomía, muchas mujeres optar por reconstruir su pecho. La reconstrucción mamaria puede hacerse en la misma cirugía o en etapas posteriores, y busca recuperar la forma y volumen del pecho de acuerdo con la preferencia de cada mujer. Esto puede ser importante para quienes desean mantener la apariencia física, aunque no todas optan por ello, ya que cada experiencia y decisión es única.

Es fundamental que las pacientes reciban información clara y acompañamiento profesional para entender las opciones disponibles en su situación particular. La decisión final será un proceso que integra las condiciones médicas, las preferencias personales y el apoyo del equipo de salud.

En definitiva, el temor a perder la mama es una preocupación legítima, pero cada situación es única y requiere un abordaje personalizado. Algunas mujeres podrán conservarla, otras necesitarán una mastectomía, y muchas tendrán la posibilidad de reconstruir su pecho. Lo esencial es contar con información clara, apoyo profesional y la confianza de que la decisión tomada será la mejor para su salud y su calidad de vida.

Dra. Ramundo Camila

MP 95931

Miembro Titular de la Sociedad Argentina de Mastología

Especialista en Ginecología y Mastología

Asesoramiento Genético

