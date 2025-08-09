CUANDO EL ARTE, EL DISEÑO Y LA CULTURA SE REUNEN EN UN ESPACIO DE TU HOGAR…

CONTENTLIKE

Ahora podrás llevar los diseños de la marca y decorar espacios de tu hogar. Para amantes del diseño, los viajes y la cultura de todo el mundo, para quienes quieran darle un toque de sofisticación y delicadeza a ese espacio del hogar muchas veces olvidado, en este caso y por primera vez desarrollan diseños para el baño.

Dorotea W&S acaba de lanzar una hermosa colección de cortinas de baño con su particular y ya tradicional estilo que se suma a su ya conocida colección de Ciudades del mundo. Donde destaca la ciudad de Buenos Aires en la que vas a encontrar no solo gran parte de su arquitectura y lugares más emblemáticos si no algunos detalles de nuestra cultura, como el tango, Mafalda y el mate.

Ahora sus diseños más destacados podrán decorar un espacio tan intimo como el baño, en un solo paso podrás renovar y darle un toque de diseño con tu ciudad favorita.

Viaja no solo por la ciudad de la furia, te vas a transportar a la tradicional y moderna Tokio, al caos de Nueva York, a la sofisticada y misteriosa Londres, a la antigua y hermosa Roma, y a la ciudad de la moda y el arte, Paris.

Conoce sus originales productos, los nuevos y los tradicionales e ingresa en el mundo Dorotea Wallets and Shoes.

DATOS DE CONTACTO:

Instagram: dorotea.ws

WhatsApp: 221 694-2717

www.doroteaws.com.ar