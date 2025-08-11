Problemas comunes en el post-parto

CONTENTLIKE

“Tuve a mi bebé, ¿y ahora qué pasa con mi cuerpo?” Después de los enormes cambios que atraviesa durante el embarazo y que culminan con el parto, comienza una etapa llena de preguntas. El puerperio nos enfrenta a una nueva versión de nosotras mismas: emocional, física y mentalmente.

Las hormonas nos llevan a altibajos emocionales constantes: de la alegría al llanto, de la euforia al agotamiento. En medio de esta montaña rusa, nuestro cuerpo también busca reencontrar su equilibrio.

La zona media de nuestro cuerpo, especialmente, es la que más cambios atraviesa. Si bien el útero empieza a reducirse naturalmente, la pared abdominal permanece flácida y distendida. Durante el embarazo, los músculos rectos del abdomen se separan, y en algunos casos esa separación —llamada diástasis abdominal— no se cierra por sí sola.

También la zona pélvica cambia radicalmente. El suelo pélvico se ve afectado por el peso del embarazo y por la intensidad del trabajo de parto. Esto puede causar molestias, incontinencia o incluso prolapsos si no lo fortalecemos a tiempo.

Muchas veces no somos del todo conscientes de lo que vivió nuestro cuerpo: el útero creció 500 veces, los órganos se desplazaron, los músculos se estiraron. Todo eso sucedió en menos de nueve meses. Haya sido cesárea o parto vaginal, la transformación es inmensa, y ese cuerpo que sostuvo una vida necesita ser acompañado con amor y conocimiento.

Por eso, antes de volver a cualquier actividad física que hacíamos antes del embarazo o antes de comenzar un entrenamiento físico de alto impacto, es fundamental que empecemos desde adentro hacia afuera. No podemos comenzar “como si nada nos hubiera pasado”. Primero, es imprescindible que nos ocupemos de nuestra musculatura profunda: el transverso abdominal y el suelo pélvico.

En mis entrenamientos post-parto, trabajamos con rutinas seguras, adaptadas a cada etapa y necesidad. Además, el espacio se convierte en un momento de pausa y conexión entre mujeres que están viviendo lo mismo. Combinamos el ejercicio con estiramientos, respiración y relajación, para que también sea un rato de disfrute.

Sentirte bien con vos misma en este nuevo cuerpo es parte esencial del proceso. Acompañarte en este camino es mi misión.

Soy doula, Personal Trainer y entrenadora en suelo pélvico y musculatura profunda. Mi propósito es acompañar a cada mujer para que viva esta etapa con confianza y bienestar.

