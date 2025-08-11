Desde Washinton DC Designan a Iván Camaño Decano Honoris Causa la prestigiosa Constant Professional Institute

La directora general, Mercedes Pitaluga, subrayó que la designación se debe al trabajo que Camaño impulsa desde la Fundación Misión-AR, acompañando a comunidades y promoviendo el desarrollo humano integral.

La Escuela de Gobierno reunirá a 11 expertos de América, África y el Caribe para debatir, formar y proyectar soluciones ante los desafíos globales. Su programa académico —100% online y de 15 meses de duración— abordará áreas clave como liderazgo, diplomacia, macroeconomía global, ética en la gestión pública, resolución de conflictos y desarrollo sostenible.

El lanzamiento oficial será en dos jornadas abiertas y gratuitas vía Zoom:

• 17 de septiembre – 19:00 hs (ARG): Presentación del programa y debate sobre la Agenda 2030.

• 20 de septiembre – 16:00 hs (ARG): Debate pluralista sobre la reconfiguración geopolítica internacional.

Iván Camaño abrirá ambos encuentros, consolidando su papel como voz influyente en la construcción de una mirada estratégica, plural y humanista para el futuro de Latinoamérica.