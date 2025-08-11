martes 12 de agosto del 2025
Desde Washinton DC Designan a Iván Camaño Decano Honoris Causa la prestigiosa Constant Professional Institute

La prestigiosa Constant Professional Institute, institución de altos estudios con sede en Estados Unidos, desembarca en Latinoamérica con una propuesta inédita: la Escuela de Gobierno con Especialización en Geopolítica. En este marco, y desde Washington D.C., el organismo distinguió a Iván Camaño como Decano Honoris Causa, en reconocimiento a su compromiso con el bien común, su visión estratégica y su aporte cultural y social a la región.

La directora general, Mercedes Pitaluga, subrayó que la designación se debe al trabajo que Camaño impulsa desde la Fundación Misión-AR, acompañando a comunidades y promoviendo el desarrollo humano integral.

La Escuela de Gobierno reunirá a 11 expertos de América, África y el Caribe para debatir, formar y proyectar soluciones ante los desafíos globales. Su programa académico —100% online y de 15 meses de duración— abordará áreas clave como liderazgo, diplomacia, macroeconomía global, ética en la gestión pública, resolución de conflictos y desarrollo sostenible.

El lanzamiento oficial será en dos jornadas abiertas y gratuitas vía Zoom:

•          17 de septiembre – 19:00 hs (ARG): Presentación del programa y debate sobre la Agenda 2030.

•          20 de septiembre – 16:00 hs (ARG): Debate pluralista sobre la reconfiguración geopolítica internacional.

Iván Camaño abrirá ambos encuentros, consolidando su papel como voz influyente en la construcción de una mirada estratégica, plural y humanista para el futuro de Latinoamérica.

