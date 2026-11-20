CONTENT CARAS LIKE

La joyería artesanal puede convertirse en una forma de expresión artística donde cada pieza cuenta una historia. Bajo esa premisa nació Carolina Vantre, una marca creada por Carolina Vidal que se distingue por desarrollar piezas únicas, hechas a mano y sin repetir diseños.

De la arquitectura a la creación de joyas

Antes de lanzar su marca, Carolina había desarrollado una colección de aproximadamente 200 piezas únicas e irrepetibles, caracterizadas por la convivencia de diferentes estilos y técnicas. Con una trayectoria de 27 años en arquitectura y una amplia experiencia en distintas disciplinas artísticas, encontró en el trabajo con metales una nueva forma de canalizar su creatividad.

El impulso para presentar su proyecto llegó con la decisión de participar en la feria Puro Diseño. En apenas cuatro meses logró resolver los aspectos necesarios para lanzar la marca, una experiencia que tuvo una respuesta positiva por parte del público.

Una pieza, un momento, una persona

La identidad de la marca se resume en una frase: “Una pieza. Un momento. Una persona.” Una filosofía que refleja la intención de crear objetos exclusivos, destinados a una sola persona y concebidos como expresiones irrepetibles.

A diferencia de las propuestas tradicionales de joyería de autor, Carolina trabaja bajo el concepto de joyería de colección, donde cada creación es independiente y, al mismo tiempo, forma parte de un conjunto artístico.

Su proceso creativo se caracteriza por la ausencia de estructuras rígidas. Combina plata pulida con superficies rayadas o texturizadas y experimenta con diferentes maneras de incorporar piedras, que pueden quedar atrapadas entre flejes o hundidas en el metal, como si estuvieran protegidas por el paso del tiempo.

Esta libertad le permite explorar contrastes entre materiales, estilos y técnicas, generando composiciones que encuentran equilibrio en sus diferencias.

Nuevos proyectos y expansión artística

Aunque la marca se encuentra en una etapa inicial, su creadora reconoce una evolución constante en el desarrollo de las piezas. Cada nueva obra incorpora detalles, técnicas y recursos que amplían las posibilidades de la colección.

Entre sus próximos objetivos se encuentra el lanzamiento de una tienda online, que permitirá ampliar el alcance de sus creaciones.

Además, proyecta incorporar colecciones cápsula de objetos artísticos y decorativos, como jarrones, floreros, centros de mesa escultóricos y lámparas realizadas en materiales como cemento, vitraux y mallas metálicas flexibles.

A futuro, también contempla la posibilidad de expandir sus ventas a otros países, siempre que las condiciones legales y comerciales lo permitan.

Con una propuesta que combina arte, diseño y trabajo artesanal, Carolina busca consolidar una identidad donde la exclusividad no depende de una producción limitada, sino de la certeza de que cada pieza existe una sola vez.

Instagram: @carolinavantre