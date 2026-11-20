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Cuando se piensa en bajar de peso, la mirada suele estar puesta solo en el número de la balanza. Pero no toda baja de peso es igual: lo ideal es perder grasa y conservar la masa muscular, que da fuerza, protege los huesos y es clave para sostener el peso logrado. Por eso las dietas muy restrictivas no son un buen camino: cuando se come muy poco, el cuerpo recurre también al músculo como fuente de energía, lo que después facilita el efecto rebote. Un descenso gradual y sostenido es el que mejor lo protege, y conviene medir el progreso más allá de la balanza: la ropa, la fuerza o una bioimpedancia, que ayuda a saber si la baja viene siendo mayormente a expensas de grasa y no de músculo.

Las proteínas cumplen un rol central: ayudan a conservar el músculo y son el nutriente que más sacia. Conviene incluirlas en todas las comidas principales, empezando por el desayuno, que suele ser la comida más pobre en proteína. Carnes magras, pescado, pollo, huevo, lácteos descremados y legumbres son buenas opciones. Esto no significa dejar de lado los hidratos de carbono complejos: son un macronutriente necesario, aportan la energía del día a día y de la actividad física, y permiten que la proteína se use para lo que realmente importa, que es mantener el músculo, en lugar de gastarse como combustible.

El ejercicio, sobre todo el entrenamiento de fuerza, es el otro gran aliado: la alimentación aporta los materiales, pero es el ejercicio el que le indica al cuerpo que ese músculo hace falta. También ayudan los hábitos cotidianos: planificar las comidas, comer despacio, dormir bien y manejar el estrés sin recurrir a la comida.

Un capítulo aparte merecen quienes están usando medicación para bajar de peso. Estos tratamientos reducen mucho el apetito, lo que facilita que se coma poca proteína y se pierda músculo, así que cobra más importancia priorizarla en cada comida y mantener el entrenamiento de fuerza. Y mantener el peso logrado es una etapa en sí misma: seguir entrenando la fuerza y priorizando la proteína y las verduras son los hábitos que mejor predicen que no vuelva. Ante señales como cansancio marcado o dificultad para sostener la alimentación, siempre conviene consultar a un profesional.

Lic. en Nutrición Eugenia Castro

@eugeniacastro.nutricion