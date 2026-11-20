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Vitel toné, pan dulce, turrones, budines y huevos rellenos: el menú de Navidad tiene sabores que se esperan durante todo el año. Pero detrás de esa mesa también hay compras, organización y muchas horas de preparación que, casi siempre, recaen sobre alguien.

La propuesta de HEYBEZ parte de una idea simple: que la tradición permanezca en la mesa, pero no necesariamente las horas de trabajo en la cocina. El robot de cocina argentino guía cada receta paso a paso y se ocupa de controlar tiempos, temperatura y velocidad, incluso para quienes no tienen demasiada experiencia.

Los clásicos de Navidad, de otra manera

Para estas fiestas, HEYBEZ propone un recetario navideño que recorre diferentes momentos de la celebración. Entre las opciones saladas se encuentran el vitel toné, el arrollado de pollo con ensalada y los huevos rellenos.

El momento dulce incluye budín navideño, pan dulce, turrón de chocolate, galletas de jengibre y bombones de almendra y maní. También se suma una sangría navideña para acompañar el brindis.

La mesa se amplía con alternativas para distintas formas de alimentación: pan navideño keto, turrón de maní low carb, garrapiñada low carb, galletas de jengibre low carb y budín inglés low carb. Los clásicos siguen presentes, pero se adaptan para que más personas puedan disfrutarlos.

Todas las recetas están integradas en el robot, son gratuitas y no requieren suscripciones. Cada preparación indica los ingredientes, las cantidades y el procedimiento completo. Así, incluso alguien que nunca hizo un pan dulce o un vitel toné puede animarse a prepararlo siguiendo la pantalla.

La tecnología también puede cuidar las tradiciones

Incorporar tecnología a la cocina no significa perder lo casero. Significa poder preparar un turrón, adelantar un budín o resolver parte de la cena mientras se avanza con otras tareas, sin permanecer pendiente de cada minuto de cocción.

El tiempo que antes se destinaba a revolver, controlar o calcular puede volver a lo verdaderamente importante: poner la mesa, recibir a la familia y ser parte del encuentro.

Además, HEYBEZ acompaña a sus usuarios después de la compra con una comunidad activa y un chef que responde consultas, comparte consejos y ayuda a aprovechar todas las posibilidades del robot.

Con más de 600 recetas integradas y sumando, HEYBEZ no busca resolver solamente la Navidad, sino acompañar la cocina de todos los días. Del 25 de noviembre al 3 de diciembre, tendrá un 10% de descuento por Black Friday. Los lectores de CARAS accederán, además, a un 5% de descuento adicional utilizando el cupón CARAS en heybez.com.ar.