El miércoles 18 de noviembre, el Hipódromo de Palermo fue escenario de la 15.ª edición del Prix Baron B - Édition Solidarité. La convocatoria reunió a personalidades del espectáculo, la moda y el ambiente social en una noche cuyo código de vestimenta fue black tie. Entre los invitados estuvieron Pampita, Eva De Dominici, Benjamín Vicuña, Anita Espasandin, Guillermina Valdés, Dante Ortega, Mica y Cande Tinelli, entre muchos otros.

Los mejores looks de los invitados a la gala del Prix Baron B

El código black tie marcó el estilo de la noche y convocó a los invitados a lucir sus propuestas más elegantes para una celebración de etiqueta. Vestidos de gala, diseños de noche y trajes formales conformaron una selección de estilismos que reflejó distintas maneras de interpretar la consigna. A continuación, los looks de las figuras que dijeron presente en esta nueva edición del evento.

Guillermina Valdés y Eva de Dominici en la 15.ª edición del Prix Baron B - Édition Solidarité

Guillermina Valdés apostó por un estilismo total black de líneas depuradas y una sensualidad sofisticada. Lució un vestido largo, ajustado al cuerpo, con cuello alto, una abertura asimétrica que deja uno de los hombros al descubierto y transparencias en la zona del torso, que aportan profundidad y un delicado juego de texturas. Completó el conjunto con zapatos negros de punta fina y un pequeño bolso de mano a tono, manteniendo una estética minimalista en la que el diseño y la silueta se llevan todo el protagonismo.

Eva de Dominici eligió una propuesta mucho más luminosa y glamorosa con un minivestido plateado de mangas largas y escote amplio que deja los hombros al descubierto. La pieza se destaca por sus bordados ornamentales y aplicaciones brillantes, distribuidos por toda la superficie, que generan un efecto de relieve y reflejos metalizados. El largo mini contrasta con las mangas largas y aporta equilibrio al diseño. Completó el look con sandalias negras de tiras finas, dejando que el vestido fuera el gran protagonista de su apuesta nocturna.

Pampita deslumbró con un vestido largo de color rojo intenso, completamente cubierto de pequeñas aplicaciones brillantes que generan un efecto de destellos sobre toda la superficie. El diseño presenta una silueta ceñida al cuerpo, escote profundo en V y mangas largas confeccionadas en un tejido translúcido, que se prolongan a modo de capa hasta el suelo, creando un movimiento etéreo y aportando dramatismo al conjunto. La falda incorpora una abertura pronunciada en una de las piernas, que deja ver el calzado y suma sensualidad a la propuesta.

Pampita en la 15.ª edición del Prix Baron B - Édition Solidarité

Cande Tinelli apostó por un vestido largo blanco de inspiración corsetera, con una silueta ceñida al cuerpo y una construcción que destaca por sus detalles de encaje y transparencias. El diseño presenta un escote pronunciado, con aplicaciones de encaje oscuro en la zona del busto que generan un contraste con el blanco de la prenda. También incorpora un delicado juego de transparencias en los laterales y una falda con abertura alta que deja una de sus piernas al descubierto, donde además se destacan sus tatuajes.

Cande y Mica Tinelli en la 15.ª edición del Prix Baron B - Édition Solidarité

Mica Tinelli, en cambio, eligió un estilismo total black de impronta elegante y sofisticada. Llevó un conjunto de líneas largas compuesto por un blazer negro de estructura sastrera, con escote profundo y sin una prenda interior visible, combinado con una falda larga de caída fluida. El detalle que rompe con la sobriedad del negro es una pieza de plumas oscuras y voluminosas que se extiende desde la cintura hacia la parte delantera de la falda, aportando textura, movimiento y un aire teatral.

Iván de Pineda eligió un clásico esmoquin reinterpretado con una combinación de blanco y negro. El protagonista del estilismo es un saco blanco de doble botonadura, con solapas amplias y una estructura de inspiración sastrera que aporta elegancia y sofisticación. Lo combinó con una camisa blanca y una corbata de moño negra, que introduce el contraste tradicional del vestuario de etiqueta. Para completar el conjunto, llevó un pantalón negro de corte recto y zapatos negros de vestir.

Iván de Pineda, Dante Ortega y Guillermina Valdés en la 15.ª edición del Prix Baron B - Édition Solidarité

Todos los looks de la noche

Valentina Barbier, Lara Tarlowski y Pia slapka en la 15.ª edición del Prix Baron B - Édition Solidarité

Benjamín Vicuña y Anita Espasandin en la 15.ª edición del Prix Baron B - Édition Solidarité

Dafne Cejas, Marcelo Giacobbe, Inés Artagaveytia y Santi Loza en la 15.ª edición del Prix Baron B - Édition Solidarité

Fini Bocchino y su pareja, Joaquín Rozas y Agos Barbagelata (creo) en la 15.ª edición del Prix Baron B - Édition Solidarité

Gabriel Lage y Aldana Ramos en la 15.ª edición del Prix Baron B - Édition Solidarité

Pampita, Eva De Dominici, Iván de Pineda, Benjamín Vicuña, Anita Espasandin, Dante Ortega, Mica y Cande Tinelli fueron algunas de las figuras que participaron de esta 15.ª edición del Prix Baron B. Una noche en la que la moda y los encuentros sociales se unieron a una causa solidaria, con la Fundación Favaloro como entidad beneficiaria.

Fotos: Pablo Cuarterolo