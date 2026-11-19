En medio de un bosque nativo y junto a la laguna Escondida, en José Ignacio, Uruguay, Calu Rivero y Aíto de la Rúa encontraron un lugar para vivir en contacto con la naturaleza. La propiedad, bautizada Corazonada, tiene unos 145 metros cuadrados y fue diseñada por el estudio argentino BAAG bajo un sistema modular que permitió montarla en apenas tres meses. Su construcción se realizó con maderas provenientes de plantaciones forestales certificadas y materiales de bajo impacto ambiental.

Así es el living de Calu Rivero

La vivienda de la pareja tiene una arquitectura de una sola planta, con techos abovedados de doble altura e inmensos ventanales que van del piso al techo. Estos recursos permiten integrar el paisaje exterior con los ambientes interiores, aprovechar la luz natural y favorecer la ventilación cruzada. Hacia adentro, la casa presenta un concepto abierto, con la cocina integrada al living, pisos rústicos y una decoración que combina elementos bohemios, minimalistas y recuerdos personales.

Los muebles de inspiración retro

Los muebles de inspiración retro y la combinación de colores intensos: así es el living de Calu Rivero y Aíto de la Rúa

El living de Calu Rivero se distingue por una decoración de espíritu bohemio y ecléctico, en la que conviven muebles de inspiración vintage, textiles y detalles artísticos. En el centro del ambiente se destaca un sillón bajo de tono naranja quemado, acompañado por almohadones de distintos diseños y colores. A su alrededor, pequeños asientos y almohadones de piso en verde petróleo suman otras tonalidades a la composición.

Así se ve el living de Calu Rivero por las noches

La mesa ratona rectangular, de superficie oscura y brillante, completa el sector de estar. Debajo, una alfombra de inspiración oriental reúne motivos ornamentales en bordó, rojo oscuro y negro, además de flecos en los bordes. La combinación de texturas, formas y colores le da continuidad al estilo ecléctico del ambiente, donde también conviven muebles de madera maciza y piezas con historia familiar, como los sillones heredados de su abuela.

Así es el living ecléctico de Calu Rivero

Las cortinas y la iluminación que definen el estilo del living

El ventanal es otro de los protagonistas del living de Calu Rivero. Está acompañado por dobles y largas cortinas translúcidas en tonos coral, terracota y rosa anaranjado, que permiten el ingreso de luz natural y generan una iluminación cálida en el interior. Según el momento del día, los colores de las telas proyectan distintas tonalidades y sombras sobre el espacio.

Las cortinas y la iluminación que definen el estilo del living

La iluminación también se completa con lámparas distribuidas en distintos sectores. Junto al sillón hay una lámpara con pantalla naranja, mientras que una luminaria colgante de fibras naturales suma otro material a la decoración. En una de las paredes, un gran mural de cielo azul y nubes rosas aporta un componente artístico, mientras que la escalera de estructura oscura y líneas diagonales introduce un contraste con los tonos cálidos del resto de la decoración. Así, entre los muebles de inspiración vintage, los textiles estampados y los distintos recursos de iluminación, el living de Calu Rivero reúne una serie de detalles que le dan carácter propio.