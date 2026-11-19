El denim sobre denim vuelve a ganar protagonismo entre las tendencias de moda y Nicole Neumann se sumó a esta combinación con un estilismo que recupera algunas referencias de los años noventa. La modelo reunió dos prendas clásicas, una camisa de jean y un pantalón recto, en distintas tonalidades de celeste, y construyó una propuesta informal con detalles que le aportaron personalidad.
Fiel a su interés por la moda y a su capacidad para incorporar distintas tendencias a su guardarropa, la modelo encontró en esta dupla una manera de renovar un clásico. El resultado se destacó por el juego de proporciones entre las prendas, un toque de color vibrante y accesorios que reforzaron la inspiración retro del conjunto.
La camisa de denim con mangas globo y detalles protagonistas del look de Nicole Neumann
La prenda superior fue una camisa de jean en un tono celeste muy claro, con efecto lavado y una silueta amplia. El diseño escogido por Nicole Neumann incorporó hombros caídos y mangas largas de volumen pronunciado, que aportaron movimiento y modificaron la estructura tradicional de esta pieza. En los puños, los lazos laterales permitieron ajustar la tela y generar un efecto abullonado.
La modelo llevó la camisa parcialmente desabrochada, con un escote en V que dejó a la vista un top fucsia intenso. El contraste entre el rosa vibrante y el celeste del denim sumó un punto de color a la combinación y evitó que el conjunto quedara limitado a una misma gama cromática.
El jean recto y los accesorios que completaron el look retro de Nicole Neumann
Para la parte de abajo, Nicole Neumann eligió un pantalón de jean celeste de tiro alto, con cintura definida y perneras de corte recto. El lavado, ligeramente más intenso que el de la camisa, permitió diferenciar las dos piezas sin perder la continuidad visual del total denim. Su calce cómodo y de líneas clásicas reforzó la inspiración retro del estilismo.
El accesorio que terminó de definir el conjunto fue un cinturón de cuero marrón con una hebilla grande de formato rectangular y acabado metálico dorado envejecido. La pieza introdujo un contraste cálido frente a los tonos fríos del jean y destacó la cintura. Con el volumen de las mangas, el top fucsia y los complementos de impronta vintage, Nicole Neumann volvió a demostrar cómo dos básicos del guardarropa pueden transformarse a través de pequeños detalles.