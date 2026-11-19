El denim sobre denim vuelve a ganar protagonismo entre las tendencias de moda y Nicole Neumann se sumó a esta combinación con un estilismo que recupera algunas referencias de los años noventa. La modelo reunió dos prendas clásicas, una camisa de jean y un pantalón recto, en distintas tonalidades de celeste, y construyó una propuesta informal con detalles que le aportaron personalidad.

El total demin de Nicole Neumann

Fiel a su interés por la moda y a su capacidad para incorporar distintas tendencias a su guardarropa, la modelo encontró en esta dupla una manera de renovar un clásico. El resultado se destacó por el juego de proporciones entre las prendas, un toque de color vibrante y accesorios que reforzaron la inspiración retro del conjunto.

La camisa de denim con mangas globo y detalles protagonistas del look de Nicole Neumann

La prenda superior fue una camisa de jean en un tono celeste muy claro, con efecto lavado y una silueta amplia. El diseño escogido por Nicole Neumann incorporó hombros caídos y mangas largas de volumen pronunciado, que aportaron movimiento y modificaron la estructura tradicional de esta pieza. En los puños, los lazos laterales permitieron ajustar la tela y generar un efecto abullonado.

La modelo llevó la camisa parcialmente desabrochada, con un escote en V que dejó a la vista un top fucsia intenso. El contraste entre el rosa vibrante y el celeste del denim sumó un punto de color a la combinación y evitó que el conjunto quedara limitado a una misma gama cromática.

El jean recto y los accesorios que completaron el look retro de Nicole Neumann

Para la parte de abajo, Nicole Neumann eligió un pantalón de jean celeste de tiro alto, con cintura definida y perneras de corte recto. El lavado, ligeramente más intenso que el de la camisa, permitió diferenciar las dos piezas sin perder la continuidad visual del total denim. Su calce cómodo y de líneas clásicas reforzó la inspiración retro del estilismo.

El jean recto y los accesorios que completaron el look retro de Nicole Neumann

El accesorio que terminó de definir el conjunto fue un cinturón de cuero marrón con una hebilla grande de formato rectangular y acabado metálico dorado envejecido. La pieza introdujo un contraste cálido frente a los tonos fríos del jean y destacó la cintura. Con el volumen de las mangas, el top fucsia y los complementos de impronta vintage, Nicole Neumann volvió a demostrar cómo dos básicos del guardarropa pueden transformarse a través de pequeños detalles.