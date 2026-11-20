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Hay niños que recuerdan las reglas de sus juegos favoritos, organizan actividades y resuelven situaciones cotidianas con autonomía. Sin embargo, cuando llega la hora de estudiar, necesitan ayuda constante.

Entonces aparecen frases conocidas: «Para jugar sí tenés memoria», «Si pusieras el mismo esfuerzo en la escuela...» o «Sos un vago».

Pero ¿qué sucede cuando un niño escucha repetidamente que podría hacerlo, pero no quiere?

Desde mi experiencia como psicopedagoga, he observado que muchas veces interpretamos estas situaciones como falta de voluntad, sin comprender qué habilidades requiere cada actividad.

Un niño puede resolver problemas con facilidad y, al mismo tiempo, enfrentar desafíos para sostener la atención, recordar consignas, leer, escribir o calcular.

Que algo le resulte fácil no significa que todo deba demandarle el mismo esfuerzo.

Cuando estas situaciones se repiten, las tareas escolares pueden convertirse en un momento de tensión familiar. Los adultos sienten que deben estar permanentemente detrás de sus hijos; los niños perciben el malestar y comienzan a frustrarse.

Pero hay algo más que necesitamos observar: qué empieza a creer ese niño sobre sí mismo.

Un «no entiendo» puede transformarse en «nunca me sale» y, con el tiempo, en «no soy bueno para aprender».

No todos los niños con dificultades de aprendizaje desarrollan baja autoestima. Sin embargo, las experiencias reiteradas de frustración, comparación y desvalorización pueden afectar la confianza en sus capacidades.

Por eso, acompañar desde casa no significa exigir más ni resolverlo todo. Significa comprender qué les cuesta, reconocer sus fortalezas y ofrecer ayuda sin quitarles oportunidades de autonomía.

La escuela y los profesionales también tienen un papel fundamental: identificar necesidades y ofrecer estrategias adecuadas para aprender.

Una dificultad escolar no define la inteligencia de un niño ni todo lo que puede lograr.

Tal vez, la próxima vez que nuestro hijo diga «no puedo», antes de pedirle que se esfuerce más, necesitemos preguntarnos qué le está costando.

Porque mientras aprende a leer, escribir o calcular, también está construyendo una idea sobre sí mismo.

Ianina Tello | Lic. en Psicopedagogía

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